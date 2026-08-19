한 이닝에 13점을 어떻게?…0대 8 뒤집은 롯데의 7회 말 요약본

프로야구 롯데가 믿기 힘든 대역전승을 거뒀습니다.



어제(18일) 키움전에서 0대 8로 끌려가던 롯데는 7회 말에만 13점을 몰아치며 단숨에 경기를 뒤집었습니다.



한 이닝 13득점은 롯데 구단 신기록이자 KBO리그 역대 공동 2위 기록입니다.



한때 0.7%까지 떨어졌던 승리 확률을 뒤집은 롯데는 결국 15대 10으로 승리했습니다.



롯데의 역사적인 7회 말 빅이닝을 〈스포츠머그〉가 정리했습니다.



(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)