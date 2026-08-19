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[현장영상] '우사인 볼트'보다 빠르다고?…2m 점프에 시속 45km 질주

작성 2026.08.19 14:51 수정 2026.08.19 14:54 조회수
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오늘(19일) 중국 증시에 상장되는 로봇업체 유니트리(위수커지)가 신제품 '초인'(超人) 영상을 공개하면서 제자리에서 2m 높이뛰기가 가능하다고 밝혔습니다.

영상을 보면 로봇은 제자리에서 점프해 다리를 앞뒤로 벌리는 자세를 취한 뒤 착지까지 성공했습니다.

유니트리는 이 로봇이 제자리 높이뛰기 2m는 물론, 최고 시속 45.6km의 달리기 속도를 기록해 전 육상선수 우사인 볼트의 세계 기록도 넘어섰다고 주장했습니다.

(구성: 양현이 / 영상편집: 홍진영 / 디자인: 이정주 / 출처: YouTube 'Unitree Robotics' / 제작: 디지털뉴스부)
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