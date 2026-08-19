[현장영상] '우사인 볼트'보다 빠르다고?…2m 점프에 시속 45km 질주

오늘(19일) 중국 증시에 상장되는 로봇업체 유니트리(위수커지)가 신제품 '초인'(超人) 영상을 공개하면서 제자리에서 2m 높이뛰기가 가능하다고 밝혔습니다.



영상을 보면 로봇은 제자리에서 점프해 다리를 앞뒤로 벌리는 자세를 취한 뒤 착지까지 성공했습니다.



유니트리는 이 로봇이 제자리 높이뛰기 2m는 물론, 최고 시속 45.6km의 달리기 속도를 기록해 전 육상선수 우사인 볼트의 세계 기록도 넘어섰다고 주장했습니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 홍진영 / 디자인: 이정주 / 출처: YouTube 'Unitree Robotics' / 제작: 디지털뉴스부)