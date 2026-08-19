제니, 무대 의상 사고 영상 확산 논란…소속사 "악의적 편집·왜곡 법적 대응"

그룹 블랙핑크 멤버 제니가 음악 페스티벌 무대에서 의상 관련 돌발 상황을 겪은 가운데, 이후 온라인상에 확산된 영상을 둘러싸고 논란이 일자 소속사가 법적 대응 방침을 밝혔다.



제니는 지난 14일 일본 도쿄 조조마린 스타디움과 마쿠하리 멧세, 16일 오사카 만박기념공원에서 열린 '서머소닉 2026' 무대에 헤드라이너로 올랐다. 한국 솔로 아티스트 최초로 헤드라이너에 나선 제니는 약 1시간 동안 솔로 무대를 펼쳤으며, 공연 도중 여러 차례 의상을 신경 쓰며 몸을 돌려 상의를 정리하는 모습과 마이크 장비 문제로 스태프에게 상황을 알리는 장면이 포착됐다. 관객들에게 예상보다 더운 날씨와 땀으로 인해 의상에 문제가 생겼다고 직접 설명하며 양해를 구하기도 했다.



공연 이후 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 제니의 무대 영상이 빠르게 확산했다. 이 가운데 일부 영상에서는 의상이 움직이며 신체 일부가 노출된 것처럼 보이는 장면이 담겨 논란이 일었고, 해당 영상은 조회수 1천만 회를 넘어서며 확산됐다.



이에 제니의 소속사 OA엔터테인먼트는 지난 18일 공식입장을 내고 법적 대응 방침을 밝혔다. 소속사는 "최근 온라인 커뮤니티 및 SNS를 중심으로 제니에 대한 근거 없는 비방과 허위 사실 유포, 사진 및 영상을 악의적으로 편집·가공하거나 사생활 및 인격권을 침해하는 형태로 게시·유포하는 행위가 지속적으로 확인됐다"며 이에 대한 민·형사상 법적 대응을 진행 중이라고 밝혔다.



또 "제니의 외형적 특징을 악의적으로 편집 또는 재가공하거나 특정 사진이나 영상의 일부 장면을 반복적으로 게시·재게시 또는 유포하는 행위, 모욕적 표현이나 허위 사실을 결부하여 게시·유포하는 행위 등에 대해서는 사안의 내용과 정도에 따라 필요한 법적 조치를 적극적으로 취할 예정"이라며 이 과정에서 어떠한 합의나 선처도 없을 것임을 분명히 밝힌다고 강조했다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)