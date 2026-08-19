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코스피, 장 초반 5∼6%대 급락세…'매도 사이드카' 발동

작성 2026.08.19 09:09 수정 2026.08.19 09:38 조회수
코스피, 장 초반 5∼6%대 급락세…'매도 사이드카' 발동
▲ 19일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다.

코스피가 장 초반 5∼6%대의 급락세를 보이면서 프로그램 매도호가 일시효력정지인 사이드카가 발동했습니다.

한국거래소는 오늘(19일) 오전 9시 6분 2초를 기해 코스피200 선물지수 변동으로 유가증권시장의 프로그램 매도호가 효력을 5분간 정지했습니다.

발동 당시 코스피200 선물지수는 전 거래일 종가보다 65.00포인트, 6.02% 내린 1,013.26이었습니다.

유가증권시장 매도 사이드카는 코스피200 선물지수가 5% 이상 하락한 상태가 1분간 지속되면 발동합니다.

오전 9시 9분 현재 코스피 지수는 전장보다 5.78% 내린 6,472.61을 나타내고 있습니다.

코스닥 지수는 2.46% 하락한 813.69입니다.

코스피는 이후 하락 폭을 키우며 6%대까지 떨어졌습니다.

삼성전자는 6.89% 급락한 25만 원에 거래되고 있습니다.

SK하이닉스는 8.36% 떨어진 152만 3천 원에 매매되고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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