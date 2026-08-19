미 40조 달러 부채, 일 재정 우려…글로벌 장기채 금리 급등

▲ 뉴욕증권거래소

미국과 일본, 프랑스 등 주요국 장기 국채 금리가 수십 년 만에 최고 수준으로 치솟으며 글로벌 채권시장 매도세가 거세지고 있습니다.각국의 재정 지출 확대와 향후 국채 공급 증가에 대한 우려가 커진 가운데 인공지능 AI 투자 확대를 위한 빅테크 기업들의 대규모 회사채 발행까지 겹치면서 장기채 금리가 상승 압력을 받고 있습니다.현지 시간 18일 월스트리트저널과 블룸버그 등에 따르면 미 30년 만기 국채 금리는 이날 장중 연 5.33%대까지 올라 2007년 이후 19년 만에 최고 수준을 기록했습니다.글로벌 시장 금리의 벤치마크인 미 10년 만기 국채 금리도 최근 연 4.75% 수준으로 올라 19개월 만에 최고치를 기록했습니다.일본의 10년 만기 국채 금리는 장중 연 2.945%까지 상승하며 1996년 이후 약 30년 만에 가장 높이 올랐습니다.독일과 프랑스의 장기 국채 금리도 각각 2011년과 2008년 이후 최고 수준으로 치솟은 상태입니다.전통적으로 장기 국채 금리의 가파른 상승은 투자자들이 각국 재정 건전성을 우려하고 있다는 경고 신호로 해석됩니다.중동 전쟁 장기화로 인한 인플레이션 우려와 확장적 재정 정책에 따른 국채 발행 증가 가능성이 커지면서 투자자들이 장기채 보유에 더 높은 금리를 요구하고 있다는 분석입니다.특히 미국에서는 장기 금리 상승이 이미 빠르게 불어나고 있는 국가 부채의 이자 부담을 한층 키울 수 있다는 우려가 나옵니다.워싱턴포스트에 따르면 미 재무부가 전날 집계한 국가 부채는 39조 9천억 달러(한화 5경 6천338조 원)로, 이번 주 40조 달러를 넘어설 가능성이 큽니다.미국 의회 산하 의회예산국에 따르면 올해 미 연방정부가 부담해야 할 연간 국채 이자 비용만 1조 달러를 넘어설 전망입니다.이는 미 국방부 예산과 맞먹는 규모입니다.재정 확대에 따른 부담은 다른 주요국 장기물 금리 상승의 공통 요인으로 작용하는 분위기입니다.일본에서는 다카이치 사나에 총리가 경기 부양을 위해 확장적 재정 정책을 펴면서 향후 재정 부담과 국채 공급 증가에 대한 우려가 커지고 있습니다.유럽 역시 성장 둔화와 재정·채무 부담에 대한 우려가 지속되고 있습니다.여기에 최근의 글로벌 채권 매도세에는 AI 투자 붐이라는 새로운 요인도 가세하고 있습니다.마이크로소프트와 메타 등 대형 기술기업들이 엔비디아의 AI 반도체를 구매하고 데이터센터를 건설하기 위해 대규모 회사채를 발행하면서 투자자 자금을 놓고 국채와 경쟁하는 구도가 형성되고 있습니다.투자은행 바클레이스는 최근 보고서에서 AI 투자를 위한 기술기업들의 회사채 발행 규모가 커지고 만기도 10년 이상으로 장기화하고 있다며 "올해 달라진 점은 AI 관련 기업 차입의 규모와 만기"라고 분석했습니다.시장에서는 장기 국채금리 상승세가 당분간 이어질 수 있다는 전망이 나옵니다.다니엘라 해선 캐피털닷컴 시장분석가는 "성장 둔화와 물가 상승세 둔화, 향후 연준의 완화적 정책은 특히 단기물 금리를 끌어내릴 수 있다"면서도 "장기물은 여전히 대규모 국채 공급과 큰 재정 적자, AI 관련 회사채 발행, 에너지·인플레이션 불확실성에 직면해 있다"고 지적했습니다.이 같은 장기 국채 금리 상승은 주택담보대출 등 장기 소비자 대출금리를 끌어올려 가계의 생활비·주거비 부담을 가중하는 요인입니다.이 때문에 미국 장기채 금리의 추가 상승은 오는 11월 미 중간선거를 앞두고 도널드 트럼프 대통령과 공화당에 정치적 악재가 될 수 있습니다.다만 아직 미 국채시장에 대해 과도하게 우려할 단계가 아니라는 분석도 있습니다.야데니리서치는 "아직 패닉 버튼을 누르고 있지는 않다"면서도 "'채권 자경단'(정부의 과도한 재정 지출 등에 반발해 국채를 집단 매도하며 금리 상승 압력을 가하는 투자자들)이 버튼을 누를지는 면밀히 지켜보고 있다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)