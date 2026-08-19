AFC, 카타르 축구협회와 정면충돌…인판티노 비판 성명 후폭풍

▲ 잔니 인판티노 FIFA 회장

아시아축구연맹(AFC)과 카타르 축구협회(QFA)가 국제축구연맹(FIFA) 수장에 대한 비판 성명을 두고 정면으로 충돌했습니다.18일(현지 시간) 로이터통신 등 외신에 따르면, 바레인 국적의 셰이크 살만 아시아축구연맹(AFC) 회장은 최근 대륙 연맹들과 연대해 인판티노 회장을 공개 비판한 것을 문제 삼은 카타르 축구협회(QFA)의 항의를 단호하게 일축했습니다.앞서 인판티노 회장은 월드컵 등 FIFA 주관 대회 운영을 전담할 새 영리 법인 'FIFA 포워드 엔터프라이즈'(FFE)를 세우고 지분 매각을 통해 올해 최대 42억 달러(약 6조 원)를 조달하겠다는 구상을 밝혔습니다.이에 AFC와 유럽축구연맹(UEFA), 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 등 3개 대륙 연맹은 공동 성명을 내고 "축구는 개인의 소유물이 아니다"라며 강하게 반발했고, 결국 해당 계획은 거센 역풍을 맞고 며칠 만에 백지화됐습니다.그러나 '친(親)인판티노' 성향인 QFA는 이런 AFC의 공동 행보를 '월권'으로 규정하며 제동을 걸었습니다.하마드 빈 칼리파 알 타니 QFA 회장은 "공동 성명을 내기 전 카타르 측과 어떠한 사전 협의도 없었다"며 "무슨 근거로 47개 회원국을 대변할 권한이 있다고 판단했는지 해명하라"고 요구하는 항의 서한을 AFC에 보냈습니다.이에 살만 회장도 즉각 맞불을 놨습니다.로이터통신이 확보한 답신 서한에 따르면, 살만 회장은 "아시아 축구에 있어 매우 중요한 사안이 발생했을 때, AFC와 아시아 축구의 입장을 지키기 위해 단호하게 행동할 권한과 책임이 내게 있다"고 반박했습니다.그는 이어 "이는 AFC 헌장이 부여한 법적 권한에 따른 조치이며, 오히려 이런 상황에서 AFC가 침묵하는 것이야말로 회장의 책임에 어긋나는 직무 유기"라고 선을 그었습니다.AFC의 행보와 정반대로 카타르는 확고한 노선을 걷고 있습니다.상업권 매각 논란에 따른 FIFA의 위기 속에서도 이달 초 카타르와 2030년 월드컵 공동 개최국인 모로코 등 6개 아랍 국가 축구협회는 인판티노 회장에 대한 지지를 공식 선언한 바 있습니다.살만 회장은 최근 QFA가 보여준 일련의 행보를 겨냥해 "아시아 축구의 통합을 저해하고 AFC를 흔들고 있다"고 지적했습니다.아울러 "절차적 문제에만 집착하는 카타르의 태도는 결국 아시아와 세계 축구의 이익을 방어하는 중대한 사안보다 표면적인 기술적 문제를 더 우선시하고 있음을 스스로 방증하는 것"이라고 강도 높게 비판했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)