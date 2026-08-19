한국 U-18 농구대표팀, 일본 꺾고 조별리그 3전 전승으로 8강행

▲ 한일전 승리 주역 윤지훈

신종석 감독이 지휘하는 대한민국 18세 이하(U-18) 남자 농구대표팀이 짜릿한 한일전 승리와 함께 조 1위로 8강 무대에 안착했습니다.한국 U-18 대표팀은 18일(한국시간) 인도 아메다바드 비르 사바르카르 스타디움에서 열린 2026 국제농구연맹(FIBA) U-18 아시아컵 D조 예선 최종 3차전에서 접전 끝에 일본을 67-64로 꺾었습니다.앞서 1차전 카자흐스탄(95-68 승)과 2차전 인도(90-61 승)를 연파한 데 이어 일본까지 잡은 한국은 조별리그 3전 전승을 기록, D조 선두를 확정하며 8강 토너먼트 직행 티켓을 거머쥐었습니다.승리의 주역은 '쌍둥이 형제' 윤지원과 윤지훈(이상 경복고)이었습니다.윤지훈이 27점 3리바운드 3어시스트 2스틸로 맹활약하며 공격의 선봉에 섰고, 윤지원도 12점 8리바운드로 코트를 누비며 확실한 지원 사격을 해냈습니다.한국은 1쿼터에만 일본의 실책 6개를 유도하며 20-17로 기선을 제압했습니다.하지만 2쿼터 들어 외곽포가 침묵하며 단 8득점에 묶였고, 내리 20점을 내줘 전반을 28-37로 끌려간 채 마쳤습니다.전열을 가다듬은 후반전부터 반격이 시작됐습니다.3쿼터에 윤지훈이 3점 슛을 포함해 10점을 몰아치며 경기 흐름을 바꿨고, 49-48로 역전에 성공하며 마지막 4쿼터에 돌입했습니다.4쿼터 중반 윤지원이 5반칙 퇴장으로 물러나며 한때 52-57로 다시 리드를 내줬으나, 한국은 집중력을 잃지 않았습니다.끈질긴 추격 끝에 경기 종료 19.3초를 남기고 윤지훈이 결정적인 득점을 올려 3점 차 짜릿한 역전승의 마침표를 찍었습니다.조별리그를 전승으로 기분 좋게 마친 한국은 오는 모레 바레인-타이완 전 승자와 8강 맞대결을 펼칩니다.(사진=FIBA 홈페이지 캡처, 연합뉴스)