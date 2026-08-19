'1시간에 커피 202잔 제조'…중국 로봇카페 기네스 인증

▲ '1시간에 커피 202잔 제조'…중국 로봇카페 기네스 기록

중국 베이징에 문을 연 24시간 무인 로봇카페가 한 시간에 커피 202잔을 만들어 기네스 세계기록을 세웠습니다.어제(18일) 중국중앙TV(CCTV) 인터넷판인 양광망에 따르면, 중국 유통업체 징둥닷컴 계열 치셴커피는 지난 16일 베이징에 24시간 운영되는 무인 로봇카페를 열었습니다.이 카페는 개장과 함께 '로봇카페가 한 시간 동안 제공한 가장 많은 커피' 부문 기네스 세계기록에 도전해 202잔을 만들어 내며 기록 인증을 받았습니다.1분에 3잔이 넘는 커피를 만든 셈입니다.이 매장은 원두를 갈아 커피를 추출하고 컵에 담아 옮기는 모든 과정을 로봇이 담당하는 게 특징입니다.소비자가 무인 시스템을 통해 주문하면 매장에 설치된 화면을 통해 커피가 만들어지는 과정을 확인할 수 있습니다.또 소비자가 자신의 취향에 따라 당도와 커피 농도를 1∼100 범위에서 세밀하게 조절할 수 있는 기능도 갖췄습니다.치셴커피는 징둥의 인공지능(AI)과 로봇 등 물리적 장치가 주변 환경을 인식하고 행동하도록 하는 '피지컬 AI' 기술을 결합해 커피 제조 과정을 자동화했다고 설명했습니다.직원 없이 24시간 매장을 운영하면서 커피 제조 과정의 표준화와 인건비 절감 등을 꾀할 수 있다는 게 회사 측 설명입니다.치셴커피는 앞으로 AI를 활용해 소비자의 건강 상태 등을 토대로 적정 카페인 섭취량을 제안하는 개인 맞춤형 추천 기능도 도입한다는 방침입니다.(사진=양광망 캡처, 연합뉴스)