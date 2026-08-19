'1시간에 커피 202잔 제조'…중국 로봇카페 기네스 인증

▲ '1시간에 커피 202잔 제조'…중국 로봇카페 기네스 기록
중국 베이징에 문을 연 24시간 무인 로봇카페가 한 시간에 커피 202잔을 만들어 기네스 세계기록을 세웠습니다.
어제(18일) 중국중앙TV(CCTV) 인터넷판인 양광망에 따르면, 중국 유통업체 징둥닷컴 계열 치셴커피는 지난 16일 베이징에 24시간 운영되는 무인 로봇카페를 열었습니다.
이 카페는 개장과 함께 '로봇카페가 한 시간 동안 제공한 가장 많은 커피' 부문 기네스 세계기록에 도전해 202잔을 만들어 내며 기록 인증을 받았습니다.
1분에 3잔이 넘는 커피를 만든 셈입니다.
이 매장은 원두를 갈아 커피를 추출하고 컵에 담아 옮기는 모든 과정을 로봇이 담당하는 게 특징입니다.
소비자가 무인 시스템을 통해 주문하면 매장에 설치된 화면을 통해 커피가 만들어지는 과정을 확인할 수 있습니다.
또 소비자가 자신의 취향에 따라 당도와 커피 농도를 1∼100 범위에서 세밀하게 조절할 수 있는 기능도 갖췄습니다.
치셴커피는 징둥의 인공지능(AI)과 로봇 등 물리적 장치가 주변 환경을 인식하고 행동하도록 하는 '피지컬 AI' 기술을 결합해 커피 제조 과정을 자동화했다고 설명했습니다.
직원 없이 24시간 매장을 운영하면서 커피 제조 과정의 표준화와 인건비 절감 등을 꾀할 수 있다는 게 회사 측 설명입니다.
치셴커피는 앞으로 AI를 활용해 소비자의 건강 상태 등을 토대로 적정 카페인 섭취량을 제안하는 개인 맞춤형 추천 기능도 도입한다는 방침입니다.
(사진=양광망 캡처, 연합뉴스)
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