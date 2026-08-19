1만 2천t 물바다 통영 아파트 지하주차장…"이런 적 처음"

▲ 18일 경남 통영시 미수동 한 아파트 지하주차장에서 소방대원들이 배수펌프를 막은 토사와 나뭇가지 등을 제거하고 있다.

"입주한 지 10년 정도 됐는데 비가 많이 와서 이렇게 침수된 적은 처음이에요."어제(18일) 오후 경남 통영시 미수동 한 아파트 입구 지하주차장 인근에서 배수펌프가 내는 굉음이 주변을 울렸습니다.60대 주민 오 모 씨는 "배수가 생각보다 느려서 좀 답답하다"며 "차 1대가 안에 있는데 물을 빼내더라도 다시 쓰진 못하겠지만, 배수가 빨리 되면 보험 처리라도 빨리할 텐데"라고 발을 굴렀습니다.230여 세대가 거주하는 이 아파트에서는 지난 17일 통영시에 내린 기록적 호우로 지하주차장이 완전히 잠겼습니다.침수 이틀째인 이날도 소방당국은 지하주차장 양옆으로 물탱크차와 펌프차를 각각 배치해두고 배수 작업을 이어갔습니다.지하주차장 입구뿐만 아니라 각 동에서 지하주차장으로 연결되는 계단 통로 곳곳으로도 배수 호스 등을 설치해두고 배수 작업을 진행하고 있었습니다.그러나 이날 현재 예상 침수량(1만 6천t)의 25% 정도만 배수됐고, 여전히 내부에는 1만 2천t 상당 물이 차 있는 것으로 소방당국은 추정합니다.기록적 호우에 휩쓸려온 토사와 쓰레기가 지하주차장 안을 떠다니다가 배수펌프 등을 수시로 막으면서 작업이 다소 더디게 진행되고 있습니다.실제 이날 오후 현장에서는 소방대원들이 중간중간 지하주차장 물속으로 들어가 뜰채로 부유물을 건져내거나, 물에 젖은 채 뭉친 나뭇가지들과 페트병 등 쓰레기를 수시로 건져 올리며 비지땀을 흘리는 모습이 여러 차례 포착됐습니다.지하주차장 안에는 입주민들이 미처 빼내지 못한 차량 70여 대가 있는 것으로 파악되고 있습니다.주민들은 지하주차장 주변을 수시로 오가면서 작업이 어떻게 진행되고 있는지 살펴보고 속을 태웠습니다.임 모(63) 씨는 "어제 오전 5시 20∼30분쯤에 (아파트에서) 방송을 하길래 바로 내려가서 차를 빼 왔다.그때 이미 승용차 바퀴의 절반 정도가 침수된 상태였는데, 어쨌든 바로 빼내서 다행"이라며 "배수 과정에서 소음이 크긴 한데 안에 인명피해가 없다고 하면 다행이라고 생각한다"고 말했습니다.소방당국은 완전 배수까지는 일러도 하루, 이틀 정도가 더 걸릴 것으로 예상합니다.소방 관계자는 "대용량 배수펌프차를 동원하면 배수 시간이 단축되겠지만, 부유물과 토사가 많아서 상황을 좀 봐야 할 것 같다"며 "현재 동원 가능한 자원을 최대한 활용해 작업을 진행하고 있다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)