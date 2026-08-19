1. 한미훈련 '대폭 축소'…"트럼프, 동맹국에 화풀이"



트럼프 미국 대통령의 한미 연합훈련 축소 지시 이후 야외 실기동 훈련이 대폭 축소될 것으로 확인됐습니다. 미국 언론들은 트럼프 대통령이 이란전을 뜻대로 끝내지 못하자 한국을 비롯한 동맹국에게 비난의 화살을 돌리고 있다고 분석했습니다.



2. 복구 시작됐지만 '막막'…'특별재난지역' 건의



폭우로 큰 피해를 입은 거제와 통영에서 복구 작업이 시작됐지만, 일상으로 돌아가기까지 상당한 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 경상남도는 거제시와 통영시를 특별재난지역으로 선포해 줄 것을 건의했습니다.



3. 용산공원에 '청년임대주택'…"미래 세대 몫" 반대



정부가 용산어린이정원에 청년임대주택을 공급하는 방안을 추진합니다. 민주당은 용산공원 일대에 주택을 공급하려면 먼저 처리돼야 하는 용산공원특별법 개정안을 내일(20일) 국회에서 통과시키는 것을 검토하고 있습니다.



4. "호르무즈는 미국 영토" vs "약속 지킬 때까지 봉쇄"



트럼프 미국 대통령이 자신의 SNS에 호르무즈 해협 지도를 올리고 "미국의 새로운 영토"라고 표시했습니다. 이란은 양해 각서에 쓴 약속을 미국이 이행할 때까지 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다고 못박았습니다.