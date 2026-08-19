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'수원 좀비' 두 달 만에 다시 '양성'…모발서 덜미

안희재 기자
작성 2026.08.19 00:53 조회수
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<앵커>

2달 전 경기 수원에서 마약에 취한 듯 좀비처럼 서 있는 한 남성의 영상이 SNS에 퍼지면서 파장이 일었습니다. 실제로 마약 간이 검사에서 양성이 나와 경찰이 긴급체포했지만, 검사 결과가 뒤집히면서 석방됐었는데 거기서 끝난 게 아니었습니다.

안희재 기자입니다.

<기자>

팔을 늘어뜨리고 비틀거리더니, 한쪽으로 몸을 기울인 채 굳은 듯 서 있는 남성.

지난 6월 SNS를 통해 확산한 이른바 '수원 좀비' 영상입니다.

강한 중독성을 지닌 합성 마약 펜타닐에 빠진 미국 중증 환자들 모습과 흡사했고, 도심 아파트 단지와 초등학교 근처였다는 점에서 큰 논란이 됐습니다.

[인근 주민 (지난 6월) : 학생들이 많이 왔다 갔다 하는 곳이고, 또 바로 앞에 버스 타는 곳이라, 그런 사람이 여기에 있다는 자체가 무서운 거죠.]

추적 끝에 경찰에 긴급 체포된 A 씨는 그러나 하루 만에 풀려났습니다.

마약 간이 검사에서는 양성 반응이었지만 국립과학수사연구원의 소변 예비 감정 결과 필로폰 음성 결론이 나오면서 석방된 것인데, 2달 만에 A 씨 사건이 다시 수면 위로 떠올랐습니다.

보강 수사를 위해 국과수에 정밀감정을 의뢰한 A 씨 머리카락에서 마약류 양성 반응이 나왔기 때문입니다.

투약 여부를 알 수 있는 시한이 약 일주일에 불과한 소변 검사와 달리, 모발의 경우 길게는 1년 정도까지 추적이 가능합니다.

덜미를 잡은 경찰은 최근 A 씨 자택과 휴대전화를 압수수색해 관련 물증도 확보한 것으로 알려졌습니다.

경찰은 다만 펜타닐 투약 정황은 아직 발견하지 못했고, A 씨가 과거에 처방받은 향정신성의약품에 대해 조사 중이라고 밝혔습니다.

A 씨는 앞선 조사에서 줄곧 혐의를 부인한 것으로 파악됐는데, 경찰은 내일(20일) 다시 불러 조사한 뒤 구속영장 신청 여부를 결정할 방침입니다.

(영상편집 : 정용화, 디자인 : 황세연, 화면제공 : 스레드)
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