'타짜' 마지막 시리즈 '타짜: 벨제붑의 노래' 9월 개봉

20년 동안 이어진 영화 '타짜' 시리즈가 마지막 편 '벨제붑의 노래'로 관객과 만납니다.



주연을 맡은 변요한 씨는 욕망과 배신 등 인간의 본질적인 이야기를 그렸다고 소개했습니다.



[좋은 패를 가진 놈보다 더 운 좋은 새끼가 누군지 아냐?]



다음 달 23일 개봉하는 '타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업을 성공시킨 장태영이 친구에게 모든 것을 빼앗긴 뒤 복수에 나서는 이야기입니다.



트럼프 카드로 하는 홀덤 게임을 소재로 했는데요.



장태영을 연기한 변요한 씨는 홀덤 선수들과 겨뤄도 심리전이 가능할 정도로 매일 훈련을 했다고 합니다.



타짜 시리즈의 마지막을 장식하는 이번 영화는 세계관이 이어졌던 전작들과 달리 독립된 이야기라는데요.



전작을 보지 않았어도 욕망과 배신, 본능 등 인간의 본질적인 이야기를 다루고 있어 남녀노소 모두 충분히 즐길 수 있을 거라고 덧붙였습니다.



(화면출처 : CJ ENM Movie)