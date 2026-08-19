'울지마 톤즈' 소년, 의사 됐다…"또 다른 특별한 인연도"

고 이태석 신부님의 이야기를 다룬 영화죠. '울지마 톤즈'에 나왔던 남수단 소년이 마침내 꿈을 이루게 됐다고요?



네, 남수단 출신의 조셉 볼 씨가 최근 에티오피아의 한 교육병원에서 레지던트 과정을 마치고 남수단 최초의 신경과 전문의가 됐습니다.



어린 시절 이태석 신부를 만난 뒤 의사의 꿈을 키워온 조셉 씨는 이제 자신의 나라에서 아픈 이들을 치료할 수 있게 됐는데요.



조셉 씨의 진료실 벽에는 지금도 이태석 신부의 사진이 걸려 있다고 합니다.



그런데 이 결실 뒤에는 또 다른 특별한 인연이 있었는데요.



서울대 의대에 합격했지만 백혈병으로 세상을 떠난 고 권성현 군의 부모가 아들의 못다 이룬 꿈을 이어가기 위해 6년 치 학비를 이태석재단에 기부한 것입니다.



재단은 이 기부금으로 조셉 씨를 '권성현 장학생'으로 선발해 전문의 수련을 지원했다고 하는데요.



이번 사례는 이태석재단이 추진하는 남수단 의료 자립 프로젝트의 첫 결실인 것으로 전해졌습니다.



(화면출처 : 이태석재단 제공)