버스 안 용변 실수했는데…"울컥" 휴게소 도착하자 반전

오늘은 모처럼 훈훈한 이야기로 시작하네요.



네, 지난 16일 서울에서 양산으로 향하던 고속버스에서 50~60대로 보이는 승객이 자리에서 용변을 실수하는 일이 있었는데요.



하체가 불편해서 지팡이 없이는 거동이 어려운 승객이 미처 화장실을 이용하지 못해서 벌어진 일이었습니다.



그러자 버스기사는 휴게소에 도착하자마자 승객을 직접 씻기고 옷을 갈아입힌 뒤 다시 버스에 탈 수 있도록 도왔는데요.



이 과정을 지켜보던 한 승객도 휴게소 근처 매장에서 새 바지를 사서 기사와 함께 승객을 챙겼습니다.



버스기사는 끝까지 싫은 내색 없이 자리까지 정리하고 방석도 깔아준 것으로 전해졌습니다.



이 사연을 접한 누리꾼들은 "기사님도, 작성자도 대단하다", "요즘 보기 드문 미담"이라며 두 사람에게 감사와 응원의 뜻을 전했습니다.



(화면출처 : 스레드 '96.1009__')