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"한강 나타나 싹쓸이해 갔다"…수상한 외국인 뜨자 발칵

이강 기자
작성 2026.08.19 07:48 수정 2026.08.19 09:24 조회수
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매미 유충 싹쓸이에 '경고'.

지난해 외국인들이 한강에서 매미 유충을 무더기로 잡아가는 사례가 있었습니다.

이에 서울시가 현수막까지 내걸었다는 소식입니다.

최근 여의도 샛강생태공원 일대에 매미 유충 채취를 금지하는 내용의 현수막이 설치됐습니다.

지난해 샛강 일대에서 일부 외국인들이 매미 유충을 집단적·반복적으로 채집한다는 민원이 접수된 데 따른 조치입니다.

중국과 동남아 일부 지역에서는 매미 유충이나 성충을 식재료로 활용하는 문화가 있는 것으로 알려졌습니다.

서울시는 올해 아직 관련 민원이 접수되지는 않았지만, 비슷한 사례가 재발할 가능성을 고려해 선제적으로 안내에 나섰다고 설명했습니다.

서울시 조례에 따르면 한강공원에서 허가 없이 곤충이나 식물을 채집하면 최대 10만 원의 과태료가 부과될 수 있습니다.

특히 샛강생태공원은 다양한 동식물이 서식하는 생태 공간으로, 무분별한 곤충 채집이 생태계에 영향을 줄 수 있는 만큼 채집 행위를 제한할 필요가 있다는 게 서울시의 설명입니다.
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