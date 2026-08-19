"체중 고작 3㎏" 굶어죽은 7개월 아기…부모 충격 행적

정말 화가 나는 이번 소식인데요.



생후 7개월 된 아들을 장기간 방치해 영양실조로 숨지게 한 20대 부부, 본인들은 양육지원금 1천200여만 원을 꼬박꼬박 타간 걸로 드러났습니다.



대전시 등이 국회에 제출한 자료에 따르면, 영양실조로 숨진 생후 7개월 A 군 앞으로 정부와 대전시가 지급한 복지급여는 지난해 12월부터 지난달까지 모두 1천217만 원이었습니다.



A 군이 숨진 지난달에도 부모급여 100만 원과 아동수당 10만 5천 원이 지급된 것으로 확인됐습니다.



A 군 부모는 특정한 직업 없이 PC방에서 게임을 하느라 갓 태어난 아기를 장시간 방치해 왔던 걸로 조사됐습니다.



사망 당시 A 군의 몸무게가 3kg대였는데, 생후 7개월 남아 표준 체중의 절반에도 미치지 못하는 것이었습니다.



양육수당 지급 과정에서 아이의 생존과 안전을 직접 확인할 수 있는 장치를 강화해야 한다는 지적도 나오고 있습니다.



한편, 대전지검은 지난달 31일 아동학대살해 등 혐의로 A 군의 20대 부모를 구속기소했습니다.