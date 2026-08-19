[날씨] 전국 폭염주의보…아침까지 충청·호남 5∼30㎜ 비

조금 선선해지나 싶었던 날씨가 다시 더워지면서 서울을 포함한 전국 대부분 지역에 다시 폭염주의보가 내려졌습니다.



이들 지역은 낮에 체감온도가 33도 안팎까지 오르겠습니다.



한편 오늘(19일)도 비나 소나기 예보가 있는데요.



먼저 아침까지 충청과 호남을 중심으로 5~30mm의 비가 예상되고 수도권에도 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다.



오후에는 소나기 구름이 발달하겠습니다.



특히 남부 지방에는 최고 60mm의 강한 소나기가 국지적으로 쏟아질 수 있겠는데요.



이미 지반이 많이 약해져 있는 경남 남해안 지방에서는 특히 더 안전사고에 주의해 주셔야겠습니다.



밤사이 강릉을 비롯한 해안가를 중심으로는 열대야가 나타나는 곳이 있겠습니다.



오늘 낮 기온은 서울이 32도, 광주가 33도까지 오르겠습니다.



당분간 폭염은 계속 이어지겠고요.



금요일 저녁부터 토요일 오전 사이에 중부 지방에 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)