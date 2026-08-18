[날씨/XR] 전국 폭염주의보 확대…곳곳 소나기

조금은 선선해지나 싶었던 날씨가 다시 더워졌습니다.



우리나라 여름철 대표 기단인 북태평양 고기압이 세력을 다시 확장했기 때문인데요.



내일(19일)은 고기압이 조금 더 북상하는 가운데 그 가장자리를 따라 수증기가 유입되면서 새벽부터 아침 사이 일부 서쪽 지역에 약한 비가 내리겠습니다.



또 지상의 기온이 오르는 오후 시간에는 대기가 불안정해져 곳곳에 소나기구름도 발달하겠습니다.



예상되는 비의 양을 보겠습니다.



내일 아침까지 충청 남부와 경남 서부, 호남 지역에 5에서 30mm의 비가 예상되고 수도권에도 출근길 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다.



오후에는 소나기구름이 발달하겠는데요, 특히 남부 지방 중심으로 최고 60mm의 강한 소나기가 국지적으로 쏟아질 수 있습니다.



특히 경남 남해안 지방은 지반이 많이 약해져 있어서, 안전사고에 각별히 주의하셔야겠습니다.



한편 오늘 다시 서울을 포함한 전국 곳곳으로 폭염주의보가 확대됐습니다.



열대야 주의보도 일부 해안가를 중심으로 내려져 있는데요, 오늘 밤 강릉과 부산 등 일부 해안을 중심으로 열대야가 예상됩니다.



내일 낮 기온은 서울이 32도, 광주가 33도까지 오르겠습니다.



당분간은 33도 안팎의 무더위가 이어지겠고, 금요일 저녁부터 토요일 오전 사이 중부 지방에 비가 내리면서 더위가 다소 주춤하겠습니다.



(남유진 기상캐스터)