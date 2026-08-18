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'60일 협상' 결국 빈손…미국·이란 "연장 없다"

김민표 기자
작성 2026.08.18 21:03 수정 2026.08.18 22:00 조회수
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<앵커>

미국과 이란이 종전 양해 각서에 서명하면서 약속한 60일 협상 시한이, 아무런 성과 없이 끝났습니다. 양측 모두 양해 각서가 더는 의미가 없다는 입장을 밝히면서, 끝 모를 대치 국면에 들어갔습니다.

김민표 기자입니다.

<기자>

미국 시간 17일, 이란과 체결했던 종전 양해각서에 명시된 60일간의 협상 시한이 만료되자, 트럼프 대통령은 이를 더 연장할 생각이 없다며, 이란이 백기를 들어야 한다고 주장했습니다.

이란과 호르무즈 해협 관리 방안을 논의 중인 오만에 대해서는 미국을 방해하면 폭격하겠다며 욕설을 섞어 경고한 걸로 알려졌습니다.

[트레이 잉스트/미국 폭스뉴스 특파원 보도 : 트럼프 대통령은 오만이 미국을 방해하면 아주 묵사발을 만들어버리겠다고 경고했습니다.]

뉴욕타임스는 전쟁을 끝내지 못하는 자신의 무능함에 트럼프가 스스로 좌절감을 드러냈다고 평가했는데, 미 정부 안에서는 동맹국 오만이 이란 쪽으로 기울고 있다는 우려가 커진 것으로 알려졌습니다.

트럼프는 호르무즈 해협을 미국 영토로 선언하는 방안까지, 실현 가능성은 따지지도 않고 거론하고 있습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 호르무즈 해협을 미국 영토로 선언하는 방안이 마음에 듭니다. 충분히 할 수 있고, 우리는 해협을 완벽히 통제하고 있습니다. 이란이 골치 아플 수 있겠죠.]

이란은 미국의 광범위한 합의 위반으로 협상은 시작도 못 한 거라며 양해각서에 담긴 '60일간의 논의'는 더 이상 의미가 없다고 밝혔습니다.

[에스마일 바가이/이란 외무부 대변인 : 미국이 양해각서 내용을 광범위하게 위반했기 때문에, 60일 시한은 더 이상 의미가 없습니다.]

트럼프는 이란 혁명수비대와 물밑 접촉 채널이 있다고 했지만, 혁명수비대 대변인은 미국과 어떠한 대화도 진행되고 있지 않다고 일축했습니다.

대미 군사 태세를 전면 공세로 돌리겠다는 이란 고위관계자 발언이 알려지는 등 외교적 해법이 난항을 겪으면서 국제유가는 2% 넘게 급등했습니다.

트럼프 대통령 지지율은 2기 집권 후 최저치인 33%로 뚝 떨어졌습니다.

(영상편집 : 박춘배)
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