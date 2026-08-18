뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

손가락 끼기만 하면 '척척'…'세계 1위' 한국에

최승훈 기자
작성 2026.08.18 21:02 조회수
PIP 닫기
<앵커>

손가락에 끼우는 스마트링 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 반지 하나로 심박수나 수면 패턴 같은 생체 정보를 실시간으로 측정하고 관리할 수 있는데요. 세계 1위 업체가 우리나라에 정식 진출하면서 국내 기업과 경쟁에 나섰습니다.

최승훈 기자가 취재했습니다.

<기자>

겉으로 보면 평범한 반지지만 안쪽에는 각종 센서가 붙어 있습니다.

핀란드 기업 오우라가 국내에 처음 선보인 스마트링 '오우라 링 5'입니다.

심박수, 혈중 산소포화도를 측정해 스트레스와 회복 상태 등을 분석합니다.

어젯(17일)밤에 이 스마트링을 끼고 잤는데요.

제 수면 시간은 5시간 42분, 수면 점수는 74점이라고 애플리케이션이 알려줍니다.

스마트워치가 GPS, 통화 기능 등을 갖춘 종합 웨어러블 기기라면, 화면이 없는 스마트링은 건강 정보만을 집중적으로, 오래 측정하는 데 특화돼 있고 잘 때 착용하기에도 더 편하다는 평가입니다.

이미 국내 성인 3명 가운데 1명이 사용할 정도로 스마트워치가 많이 보급돼 있어도, 오우라는 스마트링만의 장점으로 스마트워치와 함께 쓰려는 수요가 충분할 것으로 기대하고 있습니다.

[브라이언 린치/오우라 하드웨어 엔지니어링 수석부사장 : 스마트링과 스마트워치가 서로 매우 보완적인 관계라고 봅니다. 함께 사용할 때 아주 잘 작동합니다.]

높은 가격은 진입 장벽입니다.

판매가가 63만 원부터 시작하는 데다 맞춤형 건강 정보를 보려면 월 9,400원의 멤버십 이용료도 내야 합니다.

먼저 국내 시장에 나온 삼성전자의 갤럭시 링은 49만 원대인데, 별도 구독료 없이 주요 건강 정보를 제공합니다.

글로벌 시장 점유율은 오우라가 앞섭니다.

오우라가 지난해 74%로 압도적 1위였고, 삼성과 인도의 울트라휴먼이 각각 9%로 뒤를 이었습니다.

삼성이 후속 제품 개발에 착수한 가운데 기업 간 경쟁도 거세지고 있습니다.

반지 내부에 배터리와 센서를 어떻게 배치하는지 등을 놓고 양사가 서로 특허 침해를 주장하면서 미국에서 판매를 막아달라고 요구하고 있습니다.

올해 600만 대인 전 세계 스마트링 출하량이 2030년에는 1,500만 대까지 늘어날 전망이어서 주도권을 둘러싼 경쟁은 더 치열해질 것으로 보입니다.

(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 이홍명, 디자인 : 조수인)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
최승훈 기자 사진
최승훈 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지