"이란 도움 사양하더라"…"힘 키워야 동맹 가치"

<앵커>



트럼프 대통령은 이란 전쟁 상황에 대해 한국에 지원을 요청했는데, 이재명 대통령이 "사양하겠다"며 거절했다고 언급하기도 했습니다. 이 대통령은 오늘(18일) "우리의 힘을 키워야 동맹의 가치가 커진다"고 말했습니다.



보도에 강청완 기자입니다.



<기자>



트럼프 미국 대통령은 이란 비핵화 문제와 관련해 한국의 지원을 요청했지만, 이재명 대통령이 이를 사양했다고 전날 자신의 SNS에 쓴 내용을 육성으로 또 한 번 언급했습니다.



[트럼프/미국 대통령 : '우리를 조금 도와주시겠습니까?', '우리는 이란 문제에 도움이 필요하지는 않지만, 원한다면 우리를 좀 도와주십시오'라고 말했더니 (이재명 대통령은) '사양하겠다'며 거절했습니다.]



이와 관련해 위성락 국가안보실장은 우리 정부는 이란의 비핵화 문제에 큰 관심을 가지고 있으며, 미국을 비롯한 국제사회와 공조를 해 나갈 것이란 입장을 밝혔습니다.



트럼프 대통령의 한미훈련 축소 지시 등에 대해서도 "굳건한 한미 동맹을 바탕으로 미국과 조율을 계속해왔다"며 "앞으로도 공조를 지속하겠다"고 원론적 반응을 내놨습니다.



이란 전쟁에 대한 우리 측 대응에 불만을 가진 트럼프 대통령이 우리 정부에 대한 압박 수위를 높인 거란 해석도 나오는 가운데, 청와대는 '국제 공조' 등을 앞세우며 대응 수위를 조절한 걸로 보입니다.



이 대통령은 오늘 을지연습 국무회의에서 자주국방과 한미동맹의 함수관계에 대해 이렇게 힘줘 말했습니다.



[이재명 대통령 : 우리 자신의 힘을 키워야 동맹으로서의 가치와 필요성도 더 커지게 됩니다.]



청와대는 트럼프 대통령의 북미 대화 제안에 대해선, 페이스 메이커로서 필요한 외교적 노력을 하겠다면서, 특히, 북미 대화를 통해 한반도의 평화 안정에 진전이 있길 바란다고 기대감을 표명했습니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 류상수)