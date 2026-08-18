장비도 없이 흙탕물과 사투…245명 '발 동동'

<앵커>



오늘(18일) 8시 뉴스는 극한 호우로 피해가 속출한 경남 거제 상황부터 전하겠습니다. 200명 넘는 주민들은 지금도 집으로 돌아가지 못하고 있습니다. 비가 잦아들면서 본격적인 피해 복구가 시작됐지만, 장비가 부족한 데다 현장 접근마저 어려워 좀처럼 속도를 내지 못하고 있습니다.



첫 소식, KNN 정효정 기자의 보도입니다.



<기자>



사흘 동안 954mm의 폭우가 쏟아진 경남 거제시입니다.



비가 잦아들면서 곳곳에서 복구가 시작됐습니다.



토사에 뒤덮힌 마을, 주민들이 흙을 퍼내기 바쁩니다.



장비가 부족해 어려움이 큽니다.



[송만수/거제시 와치마을 통장 : 어제부터 장비 하나가 없습니다. 장비가 없어서 지금 복구를 못하고 있는 실정입니다. 이거를 원인을 찾아서 어떻게 해야 한다는 것이 나와야지.]



산사태 현장도 복구가 한창입니다.



산비탈에서 쏟아져 내린 흙과 나무가 도로에 뒤섞여 있습니다.



공간이 크게 좁아져 장비가 오가기 힘듭니다.



짧은 시간 내린 폭우에 산비탈이 무너지면서 도로 앞까지 토사가 밀려왔습니다.



이 때문에 차량 통행에도 영향을 주고 있습니다.



물폭탄을 맞은 거제시 전체가 하루종일 흙탕물과 사투를 벌였습니다.



[서진교/거제시 산림과장 : 토사가 도로로 흘러넘쳤기 때문에 그걸 치우는데 집중을 하고 있습니다. 응급복구가 마무리 되면 정밀 조사를 거쳐서.]



이재민 245명은 아직 집으로 돌아가지 못하고 있습니다.



임시 대피소에서 뜬 눈으로 밤을 지샜습니다.



여기서 얼마나 더 지내야하나 걱정만 앞섭니다.



[이정순/거제시 옥포동 : 빨리 갔으면 좋겠습니다. 너무 불안하고 이 상황도 불편하고 빨리 집으로 돌아갔으면 하는 마음입니다.]



나흘 동안 이뤄진 소방의 안전조치만 1천780여 건.



약 60채의 주택이 무너지거나 흙더미에 깔렸고, 확인된 농작물 피해 면적이 364ha가 넘습니다.



(영상취재 : 박영준·김태용 KNN)



KNN 정효정