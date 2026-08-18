이 대통령, 선관위 의혹 특검에 이태한 권익위 비상임위원 임명

▲ '6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 의혹'을 수사할 특별검사로 임명된 이태한 특검

제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 의혹의 진상을 규명할 특별검사로 이태한(사법연수원 23기) 국민권익위원회 비상임위원이 임명됐습니다.이재명 대통령은 18일 오후 국민추천위원회가 추천한 후보자 중 이 특검을 임명했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔습니다.이 특검은 울산지검 특수부장, 서울남부지검 형사4부장 등을 지낸 검사 출신입니다.과거 고위공직자범죄수사처장 후보군으로 물망에 오르기도 했습니다.이 특검은 앞으로 최장 20일간의 준비기간을 거쳐 90일간 수사를 진행합니다.필요한 경우 30일씩 두 차례 수사 기간을 연장할 수 있습니다.특검팀은 특별검사보 5명, 특별수사관 70명 등 총 165명 안팎의 규모로 꾸려집니다.특검팀이 수사할 의혹은 투표용지 부족 사건과 선관위의 부실 선거관리 관련 의혹 등 총 12가지에 이릅니다.사건 수사 과정에서 새로 인지된 관련 사건도 특검이 수사할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)