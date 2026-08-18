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서울, 호주 팀과 ACL2 한 조…후반기 멜버른 원정 떠나야

홍석준 기자
작성 2026.08.18 17:48 조회수
서울, 호주 팀과 ACL2 한 조…후반기 멜버른 원정 떠나야
▲ ACL2 조 추첨 결과

프로축구 K리그1 우승을 향해 전력 질주하는 FC서울이 후반기에 부담스러울 수 있는 호주 원정을 떠나야 합니다.

2026-2027 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2) 조 추첨식이 오늘 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열렸습니다.

서울은 E조에 속해 호주의 멜버른 빅토리, 베트남의 테꽁 비엣텔, 그리고 페르시브 반둥(인도네시아)-마닐라 디거(필리핀) 예선 플레이오프(PO) 승자와 조별리그를 치르게 됐습니다.

직항편으로도 왕복에 하루가 꼬박 걸리는 멜버른 원정은 10년 만의 K리그1 우승에 도전하는 서울에 부담스러울 수밖에 없는 일정입니다.

강원FC는 H조에 배정돼 쿠칭시티(말레이시아), 킷치(홍콩), 프놈펜 크라운(캄보디아)과 경쟁합니다.

감바 오사카(일본)를 상대로 한 PO에서 석연찮은 심판의 '선수 교체 불허' 판단 탓에 0-1로 패한 강원은 AFC 챔피언스리그 엘리트(ACLE)가 아닌 2부 대회 격인 ACL2에 참가하게 됐습니다.

32개국이 8개 조로 나뉘어 경쟁하는 ACL2 조별리그는 내달 15일 시작해 12월 9일에 끝나며, 각 조 1·2위가 진출하는 16강 토너먼트는 내년 2월 9일 시작합니다.

(사진=AFC 제공, 연합뉴스)
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