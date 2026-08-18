청와대, 트럼프 SNS 메시지에 "북미대화 이어지길 기대"

▲ 위성락 국가안보실장

위성락 국가안보실장은 오늘(18일) 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 한미 연합 군사훈련 규모 축소를 지시하면서 북한 김정은 국무위원장과 좋은 관계를 맺고 있다고 언급한 것과 관련해, 이번 메시지를 통해 북미 정상 간 우호적인 관계가 의미 있는 북미 대화로 이어졌으면 좋겠다고 말했습니다.위 실장은 기자들과 만나 이같이 언급한 뒤, 이를 통해 한반도에서의 평화와 안정에 대한 실질적 진전이 있길 바라며 그를 위한 논의가 재개되기를 기대한다고 밝혔습니다.갑작스러운 훈련 축소로 방위태세가 불안해지는 것 아니냐는 우려가 제기되는 것과 별개로, 이 같은 흐름이 북미 정상 간 대화로 귀결될 가능성도 있다는 게 청와대의 인식으로 풀이됩니다.위 실장은 우리 정부는 이 문제에 대해 그동안 일관된 입장을 견지해왔다며, 북미 대화에 관해 긴밀한 한미 공조를 바탕으로 페이스 메이커로서 필요한 외교적 노력을 해간다는 입장이라고 설명했습니다.그러면서 이런 입장에 따라 트럼프 대통령과 정상 차원에서도 여러 계기, 특히 G7 정상회의, 나토 정상회의 등 계기에 장시간 협의를 가진 바 있다고 덧붙였습니다.위 실장은 동시에 한미 간 공조에도 흔들림이 없도록 노력하겠다고 강조했습니다.그는 우리 정부는 안보를 튼튼히 하기 위한 자강 역량을 강화하는 동시에, 굳건한 한미 동맹을 바탕으로 연합 연습·훈련 등에 대해서 미국 측과 조율을 계속해 왔다며, 앞으로도 이러한 공조를 지속해 나갈 것이라고 설명했습니다.한편 트럼프 대통령이 이재명 대통령에게 이란의 비핵화 노력에 동참할 의향이 있는지 물었으나 사양하겠다는 답을 받았다고 밝힌 데 대한 언급도 이어졌습니다.위 실장은 "이란 전쟁 또 호르무즈의 자유 통항과 관련해서도 우리는 처음부터 미국을 포함한 국제사회와 논의를 적극적으로 해 왔다"라며, "한반도의 대비 태세와 국내법 절차 등을 감안하면서 우리가 할 수 있는 실질적인 군사적인 기여 방안에 대해서 검토를 해 왔다"라고 설명했습니다.이어 "우리는 국제적인 핵 비확산 문제에 누구보다도 그 첨예한 관심을 가지고 있다. 왜냐하면 북한이 비확산 공약을 어기고 핵무장을 시도했기 때문"이라며 "같은 맥락에서 우리는 이란의 비핵화 문제에 대해서도 큰 관심을 갖고 국제사회와 함께하고 있다"고 역설했습니다.위 실장은 앞으로도 우리 정부는 이러한 입장을 견지해 가면서 미국 측을 비롯한 국제사회와 공조를 해 나갈 것이라고 약속했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)