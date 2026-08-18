[자막뉴스] '수원 좀비남' 검사 결과 뒤집혔다…'음성' 후 '양성' 바꾼 건 '이것'?

길거리에서 마치 좀비처럼 축 늘어진 상태로 발견된 30대 남성이 국립과학수사연구원 모발 정밀 감정 결과 결국 마약류 양성 판정을 받았습니다.



경기 수원권선경찰서는 오늘(18일) 30대 A 씨의 모발 정밀 감정 결과 마약류 양성 반응이 나왔다고 밝혔습니다.



A 씨는 마약류 관리법 위반 혐의로 체포됐다가 석방된 상태였습니다.



앞서 지난 6월 SNS를 중심으로 수원시 권선구의 한 아파트 단지 버스정류장 인근에서 등이 굽은 채 양팔을 축 늘어뜨리고 한동안 서 있는 남성의 모습이 퍼졌습니다.



'수원 마약 좀비' 등의 제목이 붙은 이 영상에 누리꾼들은 마약 투약 의혹을 제기했습니다.



논란이 커지자 경찰은 같은 달 23일 영상 속 인물인 A 씨를 찾아내 마약 간이 검사를 진행했고, 필로폰 양성 반응이 나와 그를 긴급체포했습니다.



그런데 이후 반전이 일어났습니다.



이튿날 국과수 1차 예비 감정에서 마약 음성 판정이 나왔고, 이후 진행된 국과수 소변 정밀 감정에서도 음성이 나온 겁니다.



A씨는 석방돼 불구속 수사를 받아왔는데, 경찰은 보강 수사를 통해 A 씨의 과거 투약 정황을 확인했고, 오늘 모발 검사에서 결국 양성 판정을 최종 확인했습니다.



검사 결과가 엇갈린 이유는 감정 방식의 차이 때문입니다.



통상 소변 검사는 비교적 최근의 약물 사용 여부만 확인 가능한 반면, 모발 검사는 모발이 자란 기간에 따라 수개월에서 최장 1년가량의 과거 투약 정황까지 추적할 수 있습니다.



경찰은 조만간 A 씨를 피의자 신분으로 소환해 관련 경위를 추가 조사한 뒤 구속영장 신청 여부를 검토할 계획입니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 양헤민, 제작 : 디지털뉴스부)