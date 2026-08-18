이 대통령, 오세훈에 "공급 늘려야지 집값 폭등 가능성 높여서야"

▲ 이재명 대통령이 18일 청와대 국가위기관리센터에서 을지 국가안전보장회의를 주재하고 있다.

이재명 대통령은 부동산 관련 규제 완화 등을 요구하는 오세훈 서울시장을 향해 "공급을 늘리자는 것이지, 집값을 폭등시킬 가능성을 높여서는 안 된다"고 반박했습니다.이 대통령은 청와대에서 주재한 국무회의에 배석한 오 시장이 용적률 규제와 조합원 지위 양도 제한, 임대주택 비율 등 완화를 언급하자 이같이 말했다고 강유정 청와대 수석대변인이 브리핑에서 밝혔습니다.이 대통령은 다만 "긍정적인 측면은 극대화하고 부정적인 측면을 최소화하는 접점이 있을 수 있다"며 한성숙 국무총리에게 다양한 의견을 점검해 주택 공급을 늘릴 방안을 찾아볼 것을 지시했습니다.이에 앞서서는 오 시장에게 대규모 재개발·재건축 등 정비 사업과 소규모 개별 건축에 대한 인허가권이 구청과 시 중 어디에 있는지 등을 세세히 확인했고, 민간 공급을 늘리기 위해 규제 완화 방안이 있는지 등을 질문하기도 했다고 합니다.다만 이날 오 시장이 국무회의 이후 소셜미디어를 통해 "대통령께 용산공원에 아파트를 짓는 문제에 대해서도 분명히 반대의 뜻을 말씀드렸다"고 주장한 것은 사실과 다르다고 청와대는 밝혔습니다.강 수석대변인은 "사실과 다른 부분이 있는 것으로 보인다"며 "용산공원에 대해서는 제가 들은 바 없다"고 말했습니다.이 대통령은 이 밖에도 이날 국토교통부로부터 주택 신속공급 방안과 후속 조치 계획 등을 보고받은 뒤 한 총리에게 "건설업체들과 면담을 진행해 요구사항을 청취하고 해결 방안을 모색해 필요한 조치를 꼼꼼히 챙겨 달라"고 주문했습니다.그러면서 "정책에 대한 정당한 지적은 수용하는 유연성을 갖되, 정책을 흔들려하는 시도에 휘둘려서는 안 된다"고 강조했습니다.수석대변인은 더불어민주당 내에서 세제 개편안에 대한 보완 요구 목소리가 나오는 데 대해서도 "입법 예고 기간이라 합리적인 의견과 제안은 들을 수 있고, 당연히 열려 있다"면서도 "한편으로는 원칙을 훼손해서는 안 되고, 정책의 중요한 의제 부분은 살려야 한다"고 언급했습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)