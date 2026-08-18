검찰, '강북 모텔 연쇄살인' 김소영에 사형 구형

▲ '강북 모텔 연쇄살인' 피의자 김소영

검찰이 강북 모텔 살인사건 피고인 김소영에게 죄질이 나쁘고 반성하지 않는 점 등을 반영해 법정 최고형을 구형했습니다.오늘(18일) 서울북부지법 형사합의14부 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 김씨에게 사형을 구형했습니다.김씨는 오늘 재판에 연녹색 수의를 입고 출석했습니다.재판에 앞서 유족은 법정 앞에서 기자들과 만나 재판부는 극악무도한 김소영에게 이 사건의 무게를 헤아려서 사형을 선고해주길 바란다고 밝혔습니다.피해자를 대리하는 남언호 법률사무소 빈센트 변호사도 김소영은 연쇄 살인이 사실상 불가능한 시대에 등장한 연쇄살인마라며 법정 최고형인 사형을 구형해주기를 검찰에 당부드린다고 전했습니다.또 김 씨 측이 계속해서 피해 남성들로부터의 성범죄 피해를 주장하는 것에 대해 피해 유족으로서는 모멸적이고 2차 가해적인 주장이라며 김 씨가 주장하는 성범죄는 존재하지도 않았고 수사 과정에서 밝혀진 바도 없다고 유감을 표했습니다.김 씨는 재판에서 피해 남성으로부터 원치 않는 스킨십을 막기 위해 약물 음료를 건넸다는 취지로 진술해왔습니다.김 씨는 지난해 12월 중순부터 올해 2월까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의로 3월 구속기소 됐습니다.지난 4월에는 다른 남성 3명에게 비슷한 수법으로 상해를 입힌 혐의로 추가 기소됐습니다.(사진=서울북부지검 제공, 연합뉴스)