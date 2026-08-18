청와대, '사의 표명' 정성호 장관에 "후속 인사 때까지 역할 다해달라"

▲ 정성호 법무부 장관이 18일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 제1회 을지국무회의 참석을 위해 회의장으로 향하고 있다.

청와대는 정성호 법무부 장관이 사직서를 제출한 것과 관련해 "정 장관은 그동안 국민적 요구에 따라 맡은 바 역할을 충실히 수행해 왔다"며 "후속 인사 등의 조치가 이뤄질 때까지 맡은 바 역할을 다해 줄 것을 당부드렸다"고 밝혔습니다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 정 장관의 사직서에 대한 질문이 나오자 "정 장관이 건강상 이유로 면직을 요청해왔다"면서 이같이 답했습니다.이 같은 메시지는 지난달 정 장관의 사의 표명 보도가 나왔을 당시 청와대가 "사의 표명이 공식적으로 확인된 바 없으며, 그러므로 사의 표명은 사실이 아니다"라는 입장을 낸 것과는 다소 온도 차가 느껴지는 반응입니다.일각에서는 사실상 이재명 대통령이 정 장관의 사표를 수리하기로 한 것 아니냐는 분석이 나오고 있습니다.다만 '후속 인사가 이뤄질 때'로 단서를 달았다는 점에서, 차기 법무부 장관 인선이 늦어질 경우 생각보다 오래 정 장관이 직을 유지할 수도 있을 것이라는 관측도 동시에 제기됩니다.강 수석대변인은 후속 장관 인사를 포함한 개각 일정에 대해서는 "정해진 바가 없다"고만 말했습니다.(사진=청와대통신사진기자단 제공, 연합뉴스)