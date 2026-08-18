혁오, 신곡 뮤비 日여주인공 외증조부 '조선인 폄훼' 과거사 논란

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밴드 혁오(HYUKOH)가 6년 만에 컴백하는 신곡 뮤직비디오에 출연하는 일본 배우의 가족사를 둘러싸고 잡음이 일고 있다.혁오는 18일 오후 6시 새 싱글 'Godspeed!'를 발매한다. 2020년 발매한 EP '사랑으로' 이후 약 6년 만의 신곡으로, 반복되는 일상과 그 안에 쌓여가는 무기력을 솔직하고 담백한 언어로 풀어낸 곡이다. 이에 하루 앞선 지난 17일 공개된 뮤직비디오에는 영화 <어느 가족>, <괴물>, <백엔의 사랑> 등으로 국내외에서 연기력을 인정받은 일본 배우 안도 사쿠라가 출연했다.작품성과 연기력에 대해서는 비교적 호평이 이어지지만, 안도 사쿠라의 외증조부가 일본 제29대 내각 총리대신을 지낸 이누카이 쓰요시라는 사실이 재조명되면서 해당 배우를 국내 뮤지션이 뮤직비디오 여주인공으로 내세운 데 대한 비판 여론이 이어지고 있다.이누카이 쓰요시는 1931년부터 1932년까지 총리직을 지낸 인물로, 1894년 4월 간행된 '일본인' 제19회에 '어떻게 조선을 개화시킬까'라는 제목의 기고문을 실었다. 해당 글에는 "고상한 일본인을 위해 호강한 정신은 없지만 튼튼한 몸을 갖춘, 우매한 한국인이 노동해야 한다"는 취지의 조선인을 폄훼하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.최근 배우 하영의 증조부와 관련한 논란으로 민감한 시기에 혁오의 이번 캐스팅이 도마 위에 오른 셈이다. 뮤직비디오 댓글에는 "광복절 직후 공개하는 영상에 꼭 이런 가족사를 가진 배우를 썼어야 했나", "6년 만에 신곡이라 기대했는데 이런 논란으로 오르내리는 게 속상하다" 등의 반응이 이어졌다.한편 혁오의 새 싱글 'Godspeed!'는 이날 오후 6시부터 전 음원 사이트를 통해 공개된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)