[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 김민석 새 대표 당선
성한용 / 한겨레 선임기자
"김민석, 이 대통령과의 관계 앞으로 훨씬 중요"
"김민석, 앞으로 독주 우려…일종의 줄타기할 것"
"김민석, 당대표직 2년 임기 해우기도 난관 많아"
"공소 취소·연임 개헌, 국민적 저항 커…불가능해"
허민 / 문화일보 전임기자
"정청래, 승복과 불복 사이에 어중간한 데 있어"
"정청래, 앙심 드러내…김민석, 통합 상당히 어려울 듯"
"향후 공소 취소, 당청관계서 큰 문제 될 듯"
"공소 취소와 연임 개헌은 연관돼 있어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 허민 "대통령 청구서 밀려올 것"…'공소취소'가 첫 시험대
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