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트럼프 "종전 MOU 연장 없다"…이란 "전면 공세 전환"

유덕기 기자
작성 2026.08.18 17:14 조회수
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<앵커>

한편, 트럼프 미 대통령은 이란과의 종전 양해각서를 연장할 의향이 없다고 밝혔습니다. 이에 이란은 전면 공세로 전환하겠다고 경고하고 나섰습니다. 미국과 이란 사이의 긴장이 다시 고조되는 가운데 호르무즈 해협에선 선박 한 척이 피격됐습니다.

유덕기 기자입니다.

<기자>

도널드 트럼프 미 대통령은 현지시간 17일 시한이 만료된 이란과의 60일간의 종전 양해각서를 연장할 뜻이 없다고 밝혔습니다.

지난 6월 체결된 미국과 이란의 종전 MOU는 수 차례에 걸친 양측의 무력 공방이 계속되면서 사실상 유명무실해진 상태였습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이란은 합의를 원하지만, 제가 필요하다고 생각하는 종류의 합의는 하지 않을 겁니다.]

앞서 트럼프는 폭스뉴스와의 인터뷰에선 "이란이 항복의 백기를 들어야 한다"고 주장했습니다.

미국의 오랜 우방국 오만에겐 "방해한다면 가차 없이 폭격할 것"이라며 욕설을 섞어 경고했습니다.

오만이 이란과 함께 호르무즈 해협 통항 수수료 등 공동 관리 방안을 협의하며 공동선언문을 준비하자 이에 대한 불편한 심기를 드러낸 겁니다.

이란은 종전 MOU는 미국으로 인해 사실상 시작도 못 했다는 입장입니다.

[이스마엘 바가이/이란 외무부 대변인 (현지시간 17일) : 협상을 시작하지 않았습니다. 미국이 6월 18일 양해각서에 서명한 후 몇 주 만에 심각하고 광범위하게 위반했기 (때문입니다.)]

이란의 한 고위 당국자는 로이터에 대미 군사 태세를 "전면 공세"로 전환하겠다면서 트럼프에 경고했습니다.

미국과 이란 사이 군사적 긴장이 다시 고조되는 가운데 영국 해사무역기구는 현지시간 18일 새벽 호르무즈 해협에서 선박 한 척이 "정체불명의 발사체"에 피격됐단 보고를 받았다고 밝혔습니다.

이 공격으로 선원 1명과 선박의 엔진실이 피해를 입었는데 공격 주체는 아직 밝혀지지 않았습니다.

(영상편집 : 박춘배)
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