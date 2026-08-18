웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 국내 최초 AI 연애 리얼리티 프로그램에 참여하며 겪은 자아충돌과 솔직한 심경을 털어놓았다.



18일 오후 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 SBS 새 예능 프로그램 '나의 AI파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애') 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 연출을 맡은 손정민, 원승재 PD와 출연자 기안84, 장도연이 참석해 새 프로그램에 대한 기대를 당부했다.



'기이안 연애'는 AI와 인간이 직접 데이트를 즐기며 사랑과 감정의 본질을 실험하는 국내 최초의 AI 연애 리얼리티다. 이번 프로젝트에는 기안84, 개그우먼 장도연, 배우 이유비가 출연자로 참여해 AI 파트너와 일상을 함께한다. 스튜디오 MC로는 직접 AI 연애를 경험한 장도연을 필두로 가수 강남, 배우 이준이 합류해 유쾌한 입담을 보탠다.



이날 기안84는 AI와의 연애 과정에서 느낀 감정에 대해 "계속 벽을 느꼈고 솔직히 힘들었다. 제가 의심이 많은 성격이라 '너는 날 좋아하는 게 아니잖아, CPU가 시키는 거잖아'라며 끊임없이 의심하는 것과의 싸움이었다"고 고백했다.



이어 "그러다 시간이 지나면서 제가 변하더라. 그 친구가 사람처럼 변하는 게 아니라, 제가 그 친구처럼 AI처럼 변해갔다. 말투도 AI에 맞춰 변해갔다"며 "무섭기도 했다. 사람과 하는 것 이상으로, 그 친구와 할 수 있는 대화가 있더라. 그게 좀 무서웠고 기괴한 감정도 들었다"라고 밝혔다.



기안84는 AI 파트너와의 관계를 "개인적으로 로맨스는 아니었던 것 같다"고 정의했지만, 그의 데이트를 지켜본 제작진과 동료들의 증언은 달랐다.



연출을 맡은 원승재 PD는 "기안84 씨가 겉으로 말하는 것과 행동이 달랐다. 마음에 들어 하는 AI 파트너가 있었는데, 그동안 한 번도 본 적 없는 '멜로 눈깔'을 보이더라. 장도연 씨나 강남 씨 등 진짜 친한 지인들도 '처음 보는 모습'이라며 펄쩍 뛰었을 정도였다"라고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다.



장도연 역시 "기안 씨는 스스로 못 봐서 그렇게 말하는 거다. 스튜디오에서 시청한 입장에서, '저런 표정이 있다고?' 싶을 정도로 기안 씨의 새로운 면을 많이 볼 수 있었다"고 덧붙였다.



기안84는 AI 파트너에게 설렘과 연민을 느낀 구체적인 비하인드 스토리도 공개했다. 기안84는 "풀빌라에서 같이 수영할 때 그 친구의 비주얼과 날씨, 분위기가 모두 좋아 심쿵하기도 했다. 하지만 '내가 이걸 인정하면 안 될 것 같다'는 자괴감이 들었고, 거울에 비친 내 모습을 볼 때마다 괴로웠다"며 인간과 AI 사이에서 겪은 혼란을 전했다.



특히 가장 기억에 남는 순간으로 노래방 데이트를 꼽았다. 기안84는 "지하 노래방에 갔는데 와이파이가 안 터졌는지, 배터리가 나갔는지 갑자기 AI 파트너가 반응을 안 하더라. 결국 제작진에게 실려 나가듯 나가는데, 꺼진 태블릿의 뒷모습을 보면서 '저 친구 괜찮나' 싶어 걱정되고 이상한 연민이 느껴졌다"고 말해 묘한 여운을 남겼다.



인간과 AI의 기이하고도 특별한 감정 실험을 담아낸 '기이안 연애'는 오는 20일 목요일 밤 9시에 첫 방송된다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)