스키즈 "데뷔 9년 차에 9연속 빌보드 1위…영광스럽다"

새 앨범 '디스앤드댓'으로 '빌보드 200' 9연속 1위 기록을 세운 그룹 스트레이 키즈가 대기록을 맞이하게 돼 영광스럽다는 소감과 함께 팬들에게 감사 인사를 전했습니다.



멤버들은 소속사(JYP 엔터테인먼트)를 통해 "운명처럼 데뷔 9년 차에 아홉 번째 '빌보드200' 1위를 하게 됐다"면서, "21세기 그룹 최다 1위 레코드라는 성과를 얻은 만큼 K팝 그룹으로서 뜻깊은 의미를 되새기게 된다"는 소감을 밝혔습니다.



스트레이 키즈는 지난 2022년 '오디너리'(ODDINARY)를 시작으로 지금까지 9장의 앨범을 연속으로 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드200' 정상에 올려놨습니다.



이는 21세기 그룹 가운데 최다 1위이자, 빌보드 역사상 비틀스(19회)를 잇는 두 번째 기록이며 롤링스톤스와 타이 기록입니다.



스트레이 키즈는 이번 성과에 대해 "변함없이 스트레이 키즈를 응원해 주는 스테이(팬덤명) 여러분 덕분에 이룰 수 있었다"고 팬들에게 공을 돌렸습니다.



멤버들은 "언제나 저희 곁에서 함께 나아가는 스테이(팬덤명)의 큰 사랑에 힘입어 스트레이 키즈는 물론 K팝의 끝없는 성장을 전 세계 음악팬분들께 보여드리고 싶다"며 다시 한 번 감사의 마음을 전했습니다.