조국혁신당 "무원칙 통합 안 돼"…민주당에 '협의체' 구성 제안

▲ 조국혁신당 신장식 대표가 18일 국회에서 열린 최고위원회의 및 국회의원 연석회의에서 발언하고 있다.

신장식 대표는 오늘(18일) 김민석 민주당 대표 등 신임 지도부를 향해 "민주당을 중심으로 혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당의 이른바 빛의 원탁회의가 재가동된다면 응원봉을 들었던 국민의 마음도 다시 100%로 하나가 될 것"이라고 말했습니다.신 대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이제 민주당이 응원봉을 들었던 그날의 초심을 다시 기억할 때"라며 "민주 진보 진영을 아우르는 실질적인 협의체를 구성하자"고 밝혔습니다.그는 "지금 여권이 당면한 문제의 본질은 '신뢰 리스크'라고 생각한다"며 "이재명 정부가 민주당만의 정부로 가고 있는 것은 아닌지 국민들은 의구심을 갖고 있다, 민주당은 혁신당을 동지로 존중해야 한다"라고 말했습니다.그러면서 "연대와 통합은 개혁과 대한민국의 전진에 도움이 돼야 한다"며 "모든 것을 포용하자는 통합, 응원봉 광장에서 세운 3대 개혁의 빛이 바래게 하는 무원칙한 통합은 대한민국의 성공에 도움이 되지 않는다"고 강조했습니다.한편 혁신당은 시도당위원장과 지역위원장 인선 작업을 진행 중입니다.이와 관련해 김준형 원내대표가 서울시당위원장, 서왕진 의원은 전남광주통합특별시당위원장, 김선민 의원은 경기도당위원장에 각각 단독 입후보했습니다.(사진=연합뉴스)