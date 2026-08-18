'재검표 잠정합의 이행' 불발…민주당 "국힘, 진상규명 훼방"

▲ 이주희 민주당 원내대변인

민주당은 국회 국정조사 특위 차원에서 잠정 합의한 잠실 올림픽공원 내 투표지 재검표가 오늘(18일) 불발되자 "국민의힘의 행태는 한마디로 '끝없는 골대 옮기기'"라고 비판했습니다.이주희 민주당 원내대변인은 오늘 국회 브리핑을 통해 "국민의힘은 재검표를 하겠다는 것인지 안 하겠다는 것인지 국민 앞에 분명히 밝혀야 한다"면서 이같이 말했습니다.그는 "국민의힘은 '특검법이 합의되면 하자'더니 특검법이 통과되자 '특검이 임명되면 하자'고 했고, 이제는 '특검과 협의해 일정을 정해야 한다'고 한다"면서 "국조특위의 현장검증과 특검 수사는 엄연히 별개의 절차"라고 말했습니다.이어 "재검표를 특검에 연계해야 할 어떠한 법적 근거도, 현실적 이유도 없다"면서 "국민의힘이 계속 진상규명을 훼방 놓는다면 국민이 용서치 않을 것"이라고 강조했습니다.앞서 국조특위는 오늘 송파구 개표소 현장에 보관된 투표지를 재검증하는 데 잠정 합의했지만, 국민의힘 일각에서 '선관위 특검 입회하 재검표' 주장이 계속되면서 불발됐습니다.(사진=연합뉴스)