홍상수 신작, 로카르노영화제 3관왕…'연기상' 김민희는 아기 언급 후 '눈물'

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홍상수 감독과 배우 김민희가 협업한 영화 '눈 둘 데가 없네'가 제79회 로카르노 영화제에서 3관왕을 차지했다.지난 15일(현지시간) 개최된 제79회 로카르노 영화제 폐막식에서 '눈 둘 데가 없네'의 홍상수 감독은 감독상과 에큐메니컬 심사위원상, 김민희 배우는 최우수 연기상을 수상했다.홍상수 감독은 로카르노 영화제와 깊은 인연을 맺어왔다. 2013년 '우리 선희'로 감독상을 수상한 것을 시작으로 2015년 '지금은맞고그때는틀리다'로 황금표범상 대상, 최우수 연기상(정재영), 2018년 '강변호텔'로 최우수 연기상(기주봉), 2024년 '수유천'으로 최우수 연기상(김민희)을 수상한 데 이어 또 한 번 수상의 영예를 안았다.감독상, 최우수 연기상과 함께 수상하게 된 에큐메니컬 심사위원상은 스위스 개신교 및 가톨릭 교회 심사위원단이 별도로 평가해 수여하는 독립상으로 인간의 삶과 존엄성, 사회적 가치, 평화와 인권, 영적 차원의 메시지를 깊이 있게 담은 작품에 수여하는 상이다.김민희는 2024년 홍상수 감독의 '수유천'으로 제77회 로카르노 영화제 최우수 연기상을 받은 데 이어 '눈 둘 데가 없네'로 로카르노 영화제에서 두 번째로 최우수 연기상을 수상했다.김민희는 수상 후 "시처럼 아름다운 영화를 만들어주신 감독님께 감사하다"며 "우리 원더풀한 동료들에게 너무 감사하고, 이 상을 함께 나누고 싶다"고 말했다.이어 "나의 또 다른 동료 수미, 너무 고맙다. 지금 아가랑 같이 있다"고 말한 뒤 눈물을 보이기도 했다.김민희는 "제주 친구들, 이렇게 기쁜 소식 전하게 돼서 나 너무 기쁘다. 고마웠다"면서 "앞으로 진짜 사랑하는 마음만 가지고 연기하겠다"고 말했다.홍상수 감독을 다시 한번 언급하며 "마음이 힘들고 답답해질 때 이 영화를 다시 꼭 매번 보겠다. 감독님 감사하다"는 말로 수상 소감을 마무리했다.홍상수 감독과 김민희는 2016년 '지금은맞고그때는틀리다'의 감독과 배우로 인연을 맺은 뒤 2017년 '밤의 해변에서 혼자' 시사회장에서 "서로 사랑하는 사이"라고 고백했다. 홍상수는 딸이 있는 유부남이다. 김민희는 지난해 홍상수 감독과의 사이에서 아들을 출산했다.'눈 둘 데가 없네'는 로카르노 영화제에서 월드 프리미어로 공개된 이후 올해 하반기 국내 개봉 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)