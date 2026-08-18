[속보] 정성호 법무부 장관, 사직서 제출…"검찰개혁 입법 마무리"

▲ 정성호 법무부 장관
정성호 법무부 장관이 오늘(18일) 사직서를 제출했습니다.
법무부 관계자는 "정 장관이 오늘 오후 청와대와 인사혁신처에 관련 절차에 따라 사직서를 정식 제출했다"고 전했습니다.
정 장관은 사직서에서 건강상 이유와 함께 "검찰개혁 관련 주요 입법이 마무리됐고, 새로운 형사사법 체계는 새로운 리더십 아래에서 완성되는 것이 바람직하다"는 취지의 사퇴 이유를 밝힌 것으로 알려졌습니다.
정 장관은 그동안 공개 석상에서 여러 차례 사퇴 가능성을 시사해왔습니다.
지난달 27일 국회 법제사법위원회 전체회의에서도 사의 표명 의사를 묻자 "새 술은 새 부대에 담아야 하지 않겠나"라고 답하기도 했습니다.
다만 청와대는 정 장관의 발언에 대해 그동안 "사의 표명은 아니다"라며 선을 그어왔습니다.
지난 4일 비공개 국무회의에서는 이재명 대통령이 정 장관에게 "잘 버티시라"고 말한 사실이 알려지면서 사실상 사퇴를 만류한 것 아니냐는 해석도 나왔습니다.
정 장관의 사표가 수리될 경우 이진수 법무부 차관이 장관 직무를 대행하게 됩니다.
(사진=연합뉴스)
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