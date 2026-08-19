"바다로 뛰어내린 수병까지…" 지옥이 된 미군 항공모함 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



기록적인 무중단 해상 체류: USS 에이브러햄 링컨함이 2025년 11월 출항 후 260일 넘는 배치와 240일 연속 항해로 미 해군의 현대 기록을 세우며 이란전 지원 임무를 수행 중입니다.



가족의 실상 고발 vs 정부의 부인: 승조원 가족들이 식량 배급, 배관 고장, 정신건강 악화 및 투신 시도 의혹 등을 폭로했으나 트럼프 대통령과 국방부는 "왜곡됐다"며 일축했습니다.



리스크 안은 전력 교체: 과거 승조원 자살 사건으로 대규모 조사를 받았던 USS 조지 워싱턴함이 교대를 위해 투입되면서 아시아태평양 지역의 항모 공백 우려도 커지고 있습니다.

1. "전혀 충분히 길지 않다" - 트럼프의 단호한 반박

2. 가족들의 증언과 해군의 공식 부인 사이

3. 민주당 의원들의 조사 요구와 국방부의 반박

4. 조지 워싱턴함 투입, 그러나 이 배 역시 과거가 있다

5. OFRP의 약속과 현실의 괴리 - 정비 지연이 불러온 악순환

6. 군의학 연구가 반복해 경고한 장기 배치의 인적 비용

7. "호르무즈를 미국 영토로" - 전략적 필요와 운용 가능성의 충돌

Deep Dive Q&A

2026년 8월 14일, 도널드 트럼프 미국 대통령은 기자들 앞에서 USS 에이브러햄 링컨함 승조원 가족들의 우려를 정면으로 부인했습니다. 배치 기간이 너무 긴 것 아니냐는 질문에 트럼프 대통령은 "전혀 충분히 길지 않습니다"라며 강경한 태도를 보였습니다. 그러나 AP통신과 스타스 앤 스트라이프스 보도에 따르면, 링컨함은 2025년 11월 샌디에이고를 출항한 뒤 260일이 넘게 배치됐으며, 그중 240일 이상을 항구 기항 없이 연속 해상에 머물렀습니다. 이는 미 해군 항공모함의 기록적인 무중단 해상 체류입니다.링컨함은 원래 태평양 작전을 위해 출항했으나 2026년 1월 중동으로 재배치됐고, 2월 28일 이란전이 시작되면서 호르무즈 해협 봉쇄 임무의 핵심 전력으로 투입됐습니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 전쟁 이전 호르무즈 해협에는 하루 2,000만 배럴 안팎의 석유가 오갔으며, 세계 해상 석유 교역의 약 4분의 1을 담당했습니다. 호르무즈 해협은 우회 수송 능력이 제한돼 있어 실제 봉쇄가 장기화될 경우 국제유가와 글로벌 에너지 공급망에 큰 충격을 줄 수 있습니다. 트럼프 행정부는 해협에 대한 미 해군의 통제를 "강철 장벽(Wall of Steel)"​이라고 표현했습니다.4월부터 링컨함의 식량 부족 보도가 나오기 시작했고, 7월에는 200일 넘는 연속 해상 체류와 승조원 회복력 문제가 언론에 보도됐습니다. 8월 들어 논란은 더욱 확대됐습니다. 가족들이 전한 내용은 충격적이었습니다. 식량 배급 제한, 우편물 장기 미도착, 고장 난 화장실, 곰팡이 핀 샤워실, 그리고 한 수병이 바다로 뛰어내리려 했다는 증언까지 나왔습니다.AP통신은 익명의 미 해군 당국자를 인용해 8월 초 링컨함에서 한 승조원이 실제로 바다로 떨어졌으나 곧 구조되어 치료 후 함 밖으로 이송됐다고 보도했습니다. 그러나 해군은 이것이 자살 시도였는지 밝히지 않았으며, "함상에서 자살 관련 지표 증가를 관찰하지 못했다"고 공식 발표했습니다. 다만 구체적인 데이터는 공개하지 않았습니다. 한 승조원의 아내는 익명으로 언론에 "남편이 바다로 떨어진 사실을 해군이 나한테 알려준 건 4일 뒤였다. 다른 승조원 메시지로 먼저 알았다. 이걸 덮으려는 것"이라고 증언했습니다. 다만 8월 16일 브래드 쿠퍼 미 중부사령관은 링컨함의 정신건강 관련 사례가 현역 항모 가운데 가장 낮은 수준이라고 반박했습니다. 구체적인 비교 데이터는 공개되지 않았습니다.코네티컷주 상원의원 리처드 블루멘탈은 국방부 장관 피트 헤그세스와 해군 대행 장관 훙 카오에게 서한을 보내 "물 오염, 배관 문제, 정신건강 악화, 갑판 안전 우려, 우편 시스템 마비 등 광범위한 보고가 있다"며 조사를 요구했습니다. 애리조나주 상원의원 루벤 가예고는 "트럼프와 달리 나는 현역 복무 경험이 있다. 이건 역겹고 위험하다"며 직접 링컨함을 방문하겠다고 밝혔습니다.헤그세스 국방부 장관은 이를 정면 반박했습니다. "상황이 완전히 왜곡됐다. 우리는 모든 배, 모든 승조원에게 가능한 모든 것을 제공한다. 일부 배치는 다른 것보다 길지만, 그 수병들에 대한 존경과 감사는 누구보다 크다." 그러면서도 그는 "미국은 이란 봉쇄를 무기한 유지할 수 있다. 배를 교대하면 되니까"라고 덧붙였습니다. 해군은 중동 전황으로 인해 "전통적인 보급 허브가 전투로 교란됐다"며 보급 문제를 인정했으나, 현재는 깨끗한 물과 건강한 식사가 제공되고 있다고 밝혔습니다.바로 그 교대가 시작됐습니다. 태평양 기반 항모 USS 조지 워싱턴함(CVN-73)이 중동으로 향하고 있습니다. 미 해군 성명과 AP통신에 따르면 조지 워싱턴함은 7월 30일 베트남 다낭항에 입항한 뒤 출항했으며, 이후 말라카 해협을 거쳐 인도양으로 향하고 있는 것으로 확인됐습니다. 월스트리트저널은 조지 워싱턴함이 링컨함을 교대할 것이라고 보도했습니다.그런데 이 조지 워싱턴함, 낯익은 이름입니다. 2022년 이 배에서 여러 명의 수병이 스스로 목숨을 끊었고, 특히 그해 4월 한 주 동안 3명의 자살이 발생했습니다. 해군은 이후 함정 생활환경과 정신건강 지원 체계를 포괄적으로 점검하는 '대규모 품질 조사'를 실시했습니다. 해군은 2023년 5월 18일 조사 결과를 발표하며 정신건강 제공자 증원, 함외 거주 확대, 식사·와이파이·주차 등 생활 편의 개선 등을 약속했습니다. 바로 그 배가 지금 링컨함을 대신해 중동으로 가고 있습니다. AP통신은 조지 워싱턴함이 중동으로 이동하면서 아시아태평양에 미국 항모가 한 척도 없게 됐다고 보도했습니다. 미·중 갈등이 고조되는 대만 해협 및 남중국해에서 미국의 가시적 억제 전력이 일시적으로 줄어드는 효과를 낳을 수 있다는 분석도 나옵니다.미 해군의 최적화 함대 대응 계획(OFRP, Optimized Fleet Response Plan)은 기본적으로 약 35개월의 정비-훈련-준비태세 주기를 운용하고, 당초 모델에서는 한 차례 약 8개월의 배치를 상정했습니다. 통상 약 3년 안팎의 정비-훈련-배치 사이클을 통해 배치기간과 준비태세의 예측 가능성을 높이려는 제도입니다. 이 계획의 핵심은 예측 가능성입니다. 수병도, 가족도, 배도 언제 나가고 언제 돌아올지 알 수 있어야 한다는 것입니다. 그러나 미국 정부감사원(GAO)은 2024년 보고서에서 "해군은 지속 가능한 준비태세를 유지하는 데 계속 어려움을 겪고 있다"고 지적했습니다.GAO에 따르면 항모 타격단 정비 단계 정시 달성률은 2021 회계연도 20%(61개 중 12개), 2022 회계연도 39%(28개 중 11개)에 그쳤습니다. 정비가 늦어지면 훈련이 늦어지고, 훈련이 늦어지면 배치가 늦어집니다. 그 부담은 결국 이미 바다에 나가 있는 배가 떠안게 됩니다. 링컨함처럼 말입니다. 의회예산국(CBO)은 2026년 5월 기준 미 해군이 11척의 항공모함을 보유하고 있다고 정리했지만, 실제로는 정비·훈련·배치 사이클 때문에 동시에 활용 가능한 항모는 제한적입니다.군의학 연구들은 장기 배치의 위험을 반복적으로 경고해 왔습니다. 2020년 밀리터리 메디슨 저널 연구는 "가족 지원 수준이 높을수록 배치 중 정신건강 증상이 적다"고 보고했습니다. 2025년 같은 저널 연구는 해상 근무 중 수병들이 가장 크게 느끼는 스트레스로 소음, 충분히 쉬지 못하는 근무환경, 의료 접근 부족, 인력 부족 등을 꼽았습니다. 연구진은 개선책으로 수면·근무 스케줄 조정과 의료 접근성 향상 등을 제안했습니다. 해군은 SAIL(Sailor Assistance and Intercept for Life) 프로그램, 배치 회복력 상담관(DRC), 브랜든 법(Brandon Act)에 따른 직접 정신건강 지원 접근권 같은 제도를 갖추고 있습니다. 문제는 제도가 있느냐가 아니라, 240일 넘는 무중단 항해 중에 실제로 작동하느냐입니다.트럼프 대통령은 8월 14일 뉴욕 행사에서 농담조로 "곧 호르무즈 해협을 미국 영토로 선포할 것"이라고까지 말했고 "기름값이 조금 오르더라도 괜찮다. 난 사과 안 한다. 옳은 일을 했으니까"라고 말했습니다. 트럼프는 사흘 뒤인 8월 17일에도 링컨함의 열악한 상황에 대한 우려를 "가짜"라고 일축했고, 호르무즈 해협을 미국 영토로 지정하는 구상에 대해서도 "그 아이디어가 마음에 든다"고 다시 말했습니다. EIA는 2026년 2분기 석유시장이 호르무즈 해협 유동성 교란의 영향을 받아 유가 상승과 변동성 확대가 나타났다고 분석했습니다. 국제에너지기구(IEA)도 호르무즈를 세계 핵심 원유 초크포인트로 규정합니다.링컨함의 장기 체류는 단순한 지휘 판단의 문제가 아니라, 해협 안정·봉쇄·억지·항로보호라는 높은 전략 수요의 반영입니다. 그러나 그 전략적 필요가 운영 가능성을 자동으로 보장하지는 않습니다. 링컨함은 언제 집으로 돌아갈까요? 공식 발표된 귀환 날짜는 아직 없습니다. 원래 5월에 돌아올 예정이었으나, 지금은 8월 중순입니다. 조지 워싱턴함이 도착하면 링컨함은 움직일 것입니다. 그리고 조지 워싱턴함이 그 자리를 채울 것입니다. 얼마나 오래? 헤그세스 장관이 말한 대로, 미국은 배를 교대시키며 봉쇄를 무기한 유지할 수 있습니다.A1. OFRP는 36개월 주기, 단일 8개월 배치를 약속하지만, 실제로는 정비 지연과 위기 대응으로 자주 무너집니다. 미국 정부감사원(GAO)에 따르면 항모 타격단 정비 단계 정시 달성률은 2021년 20%, 2022년 39%에 그쳤습니다. 정비 체인의 병목이 커지면 위기 상황에서 즉시 투입할 수 있는 전력 선택지가 줄어듭니다. 링컨함의 장기 배치는 이처럼 평소에도 빠듯한 미 해군의 준비태세 구조 위에 이란전이라는 예상 밖의 장기 작전 수요가 겹쳤을 때 어떤 부담이 발생할 수 있는지를 보여주는 사례입니다.A2. 해군은 2023년 조지 워싱턴함에 대한 품질조사 후 정신건강 제공자 증원, 함외 거주 확대, 생활 편의 개선 등을 약속했습니다. 제도적으로는 개선됐다는 것이 해군의 입장입니다. 하지만 문제는 이런 개선책이 고강도 장기 배치 상황에서 실제 작동하느냐입니다. 조지 워싱턴함의 투입은 중동 공백을 메우는 동시에, 과거 문제를 겪었던 함정이 다시 스트레스 테스트를 받는 상황이라는 점에서 우려를 낳고 있습니다.A3. 이 사안은 안보와 경제 두 측면에서 한국에 직접적인 파급력을 갖습니다. 첫째, 조지 워싱턴함의 중동 이동은 서태평양에서 미 항모가 일시적으로 부재하는 상황을 만들었습니다. 이것이 곧바로 한반도 억제력 약화를 의미하는 것은 아니지만, 동아시아에서 위기가 동시에 발생할 경우 미국의 선택 가능한 해군 전력에 부담을 줄 수 있습니다. 둘째, 호르무즈 해협의 긴장 지속은 원유 수입의 약 70%를 중동에 의존하는 한국 경제에 물가 상방 압력과 공급망 리스크를 가합니다. 셋째, 승조원의 장기 임무 수행에 따른 정신건강 문제는 한국 해군의 장기 파병 및 원해 작전 수립 시 제도적 보완책을 제시하는 경고 신호라 할 수 있습니다.