"친하다고 봐주지 않아"…'골때녀' 탑걸vs발라드림, 마지막 결승 티켓 주인은?

SBS '골(Goal) 때리는 그녀들'에서 제2회 GIFA컵 마지막 결승 티켓을 둘러싼 혈투가 펼쳐진다.



오는 19일(수) 밤 9시 방송되는 SBS '골 때리는 그녀들'(이하 '골때녀')에서는 FC탑걸무브먼트와 FC발라드림의 GIFA컵 4강전이 공개된다.



이번 경기는 FC발라드림이 약 3년 만에, FC탑걸무브먼트가 약 2년 만에 올라선 4강 무대로, 마지막 결승행 티켓의 주인을 가리기 위해 우정을 잠시 내려놓고 외나무다리에서 맞붙는다.



특히 '85년생 동갑내기 절친'인 백지훈 감독과 이근호 감독의 팽팽한 신경전이 눈길을 모은다. 두 사람은 서로의 훈련을 염탐하는 것은 물론, 경기 당일 "먼저 가야 이긴다"며 자존심을 건 '출근길 레이스'까지 펼치는 등 절친에서 앙숙으로 돌변해 웃음을 자아냈다.



선수들의 각오 역시 뜨겁다. '골때녀 대표 절친'인 탑걸의 이승연과 발라드림의 서기는 "친하다고 절대 봐주지 않겠다"며 출사표를 던졌다. 여기에 발라드림의 핵심 콤비 '경서기(경서X서기)'와 탑걸의 신흥 막강 화력 '이유정X이승연'의 에이스 정면승부까지 예고돼 기대를 높인다.



우정을 잠시 접어둔 두 팀의 뜨거운 4강전은 오는 19일 수요일 밤 9시 방송될 '골때녀'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)