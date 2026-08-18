한은 "청년 일자리 감소분 94%, AI 고노출 업종서 발생"

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지난 4년간 인공지능(AI) 노출도가 높은 업종에서 청년 일자리가 줄고, 대졸 청년층 실업과 기존 청년 근로자 이탈도 증가했다는 한국은행 연구 결과가 나왔습니다.한은 조사국 고용연구팀은 오늘(18일) 'BOK 이슈노트-청년고용 위축, AI 탓인가? 변화하는 경력 사다리와 대응 과제' 보고서를 통해 이같이 밝혔습니다.보고서에 따르면 2022년 6월부터 2026년 6월까지 청년층(15∼29세) 일자리가 28만 5천 개 감소했는데 이 가운데 26만 8천 개(94.0%)가 AI 고노출 업종이었습니다.업종별 청년 취업자 감소 폭은 정보서비스업 31.4%, 출판업 27.4%, 컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업 16.6%, 전문서비스업 11.6% 순이었습니다.반면 같은 기간 50대 일자리는 23만 개 증가했고, 이 중 17만 3천 개(75.2%)가 AI 고노출 업종에서 늘었습니다.오삼일 한은 고용연구팀장은 "AI는 매뉴얼에 있는 업무를 주로 하는데, 이는 청년층을 대체할 수 있다"며 "반면 시니어 업무는 조직의 성격과 맥락을 이해해야 할 수 있는 특화된 업무에 기반하는 경우가 많고, 이는 AI가 대체하기 어렵기 때문에 주니어가 AI 도입 초기에 타격을 입는 현상이 나타난다"고 설명했습니다.AI 활용 방식에 따라서도 다른 영향이 나타났습니다.AI에 과업 수행을 맡기는 방식인 '자동화' 활용 비중이 높은 업종일수록 청년고용 감소폭이 컸지만, AI를 초안작성, 검증 등 보조수단으로 쓰는 '증강' 활용 비중이 높은 업종에서는 같은 패턴이 나타나지 않았습니다.오 팀장은 "기술이 어떤 방식으로 활용되느냐에 따라 고용에 미친 영향이 다르다"고 했습니다.고학력 청년층을 중심으로 실업도 증가했습니다.AI 노출도가 높은 직업에 상대적으로 고학력 근로자가 많이 종사한다는 점에 착안해 학력을 AI 노출도의 대리변수로 활용한 결과, 대졸 청년층의 평균 실업률은 2022년 11월 이후 7.0%로 전문대졸 이하 청년층(5.4%)보다 1.6%포인트(p) 높았습니다.보고서는 챗GPT 출시 이전인 2019년 1월부터 2022년 10월까지는 대졸 청년층 실업률이 8.2%, 전문대졸 이하가 8.0%로 거의 차이가 없었다고 짚었습니다.기존 청년 근로자의 유출도 심화했습니다.코로나19 팬데믹 기간 영향을 제외하고 2016년 1월∼2019년 12월과 2022년 7월∼2026년 6월을 비교하면 AI 고노출 업종의 청년층 월평균 유출량은 3천700명에서 4천900명으로 약 32% 증가했습니다.같은 기간 월평균 유입량은 3만 2천600명에서 2만 9천100명으로 약 11% 감소했습니다.다만 보고서는 최근 청년고용 부진을 전부 AI 영향만으로 설명할 수는 없다고 봤습니다.코로나19 이후 산업별 고용조정, 경력직 중심 채용, 재택근무 확산 등 여러 변화가 동시에 작용했을 가능성이 있고, 기업의 업무·조직구조가 AI 활용에 맞게 재편되면 새로운 직무와 노동수요가 나타날 수 있기 때문입니다.보고서는 "특히 청년층은 AI 활용과 새로운 기술에 적응력이 높은 만큼, AI가 학습과 업무수행을 보완하는 방향으로 활용될 경우 장기적으로 주요 수혜자가 될 가능성도 크다"며 "기존 초급 일자리를 그대로 보전하기보다 청년이 AI를 활용하면서 경험과 숙련을 축적할 수 있는 새로운 경력 사다리를 구축하는 데 정책 초점을 맞춰야 한다"고 제언했습니다.