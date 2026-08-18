'임시 감독 체제' 9∼10월 A매치, 수원·서울·울산·용인서 개최

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▲ 축구 대표팀 9∼10월 친선경기 일정 및 개최 장소

오는 9∼10월 FIFA A매치 기간에 임시 감독 체제로 치를 축구 대표팀의 친선경기 개최 장소가 모두 정해졌습니다.대한축구협회는 "9월과 10월 국내에서 개최되는 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기 4경기는 수원, 서울, 울산, 용인에서 차례대로 열린다"고 밝혔습니다.대표팀은 먼저 추석 전날인 9월 24일 수원월드컵경기장에서 에콰도르와 맞붙습니다.2026 북중미 월드컵 이후 우리나라가 대표팀이 치르는 첫 경깁니다.이어 9월 28일에는 서울월드컵경기장에서 우루과이와 대결합니다.이후 10월에는 2일 울산 문수축구경기장에서 베네수엘라를 상대하고, 6일 용인 미르스타디움에서 우즈베키스탄과 격돌합니다.킥오프 시간은 4경기 모두 오후 8시입니다.북중미 월드컵 이후 홍명보 감독이 대표팀 지휘봉을 내려놓은 한국은 임시 감독 체제로 이번 네 차례 친선경기를 치릅니다.대표팀 경기가 국내에서 열리기는 지난해 11월 서울월드컵경기장에서 치른 가나와 친선경기 이후 처음입니다.수원에서는 지난해 3월 북중미 월드컵 예선 요르단전 이후 처음 대표팀 경기가 개최됩니다.용인에서는 지난해 개최된 2025 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 이후 약 1년 만에 대표팀 경기가 열립니다.울산에서는 2023년 3월 콜롬비아전 이후 약 3년 6개월 만에 A매치가 치러집니다.경기별 입장권 예매 일정 등 세부 사항은 추후 발표됩니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)