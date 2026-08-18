삼성전자서비스 노사, 임단협 체결…임금 4.2% 인상

▲ 삼성전자서비스 노사가 지난 12일 경기도 수원시 삼성전자 CS 아카데미에서 '2026년 임금 및 단체협약'을 체결했다.

삼성전자서비스 노사가 올해 임금 및 단체협약(임단협)을 체결하고 임금 인상과 복지 확대 등에 합의했습니다.오늘(18일) 전국금속노동조합 삼성전자서비스지회 홈페이지에 따르면 노사는 지난 12일 경기도 수원시 삼성전자 CS 아카데미에서 '2026년 임금 및 단체협약'을 체결했습니다.노사는 올해 임단협에서 임금을 4.1% 인상하고 출산 경조금 상향, 장기근속 휴가 사용 확대, 정년 후 재고용 제도 도입 검토 등 내용에 합의한 것으로 알려졌습니다.삼성전자서비스 노사는 지난 4월 22일 상견례를 시작으로 7월까지 총 12차례 집중 교섭을 진행했으며, 상호 합의에 따라 비교적 이른 시점에 올해 교섭을 마무리했습니다.체결식에는 김영호 삼성전자서비스 대표이사 부사장과 김영천 상생팀장 상무, 고은하 전국금속노동조합 부위원장, 김지훈 삼성전자서비스지회 위원장 등이 참석했습니다.삼성전자서비스는 "올해 교섭을 조기에 마무리한 만큼 노사가 함께 고객 서비스에 더욱 노력할 예정"이라고 설명했습니다.삼성전자서비스 노사는 기록적인 폭염으로 에어컨 등 가전제품의 서비스 수요가 증가하고 있는 가운데 안정적인 서비스 제공과 고객 만족도 제고에 힘을 모을 계획입니다.(사진=삼성전자서비스 제공, 연합뉴스)