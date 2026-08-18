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[날씨] 다시 찾아온 무더위…곳곳 요란한 소나기

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작성 2026.08.18 12:50 조회수
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비구름이 물러가고 다시 무더위가 찾아왔습니다.

일부 서울을 포함한 수도권과 강원, 충남과 호남, 경북과 제주 곳곳에 폭염주의보가 내려졌습니다.

오늘(18일) 서울의 낮 체감 온도 33도로 어제 체감보다 4도가량이나 높겠습니다.

한편 영남 지역에 강하고 많은 비를 뿌렸던 비구름대가 현재는 북동쪽으로 이동하면서 일부 경북과 제주 지역에만 약하게 비가 내리고 있습니다.

오늘 비는 제주 지역의 밤까지 5~40mm의 비를 더 뿌리겠고요.

대기 불안정으로 오후부터 밤사이 곳곳에서 요란한 소나기가 쏟아질 때 있어 작은 우산은 꼭 챙겨 나오셔야겠습니다.

소나기가 내리지 않을 때는 하늘에 구름이 많겠고요.

해상을 중심으로는 돌풍과 천둥 번개가 칠 때 있겠습니다.

내일과 모레는 충청 이남 지역을 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.

(안수진 기상캐스터)
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