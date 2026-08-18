트럼프 "김정은 응답·대화 긍정적"…북미회담 재개될까

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 자신의 북미 대화 제의에 김정은 위원장이 답을 보내왔다고 밝혔습니다. 한미연합훈련의 전격 축소 지시 이후, 아직 북한의 공개적 반응은 없는데, 북미 대화에 의미 있는 변화가 있을지 주목됩니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



트럼프 미 대통령은 대화 제안에 김정은 국무위원장의 반응이 왜 없었느냐는 질문에 대해 그가 응답하지 않았다는 걸 어떻게 아느냐고 반문했습니다.



이어 김 위원장이 응답했느냐는 질문이 거듭되자 김 위원장이 응답했다고 말했습니다.



[트럼프/미 대통령 : 네, (김정은 위원장이) 응답했어요. (대화는 어느 단계에 있나요?) 매우 긍정적이에요.]



김 위원장의 응답 시점과 방식, 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다.



트럼프 대통령은 한미 연합 훈련 축소로 동맹보다 북한을 우선시한다는 비판에 대해 상황을 훨씬 더 안전하게 만드는 중이라고 일축했습니다.



[트럼프/미 대통령 : 저는 김정은과 잘 지냅니다. 그는 바이든도, 오바마도, 그 누구도 좋아하지 않았지만 저와는 아주 잘 지내고 있죠. 제가 하는 일은 상황을 더 안전하게 만드는 것입니다.]



트럼프 대통령은 한국 정부를 향한 압박 수위도 한층 끌어올렸습니다.



최근 한국 대통령과의 통화에서 이란 군사 작전 지원을 요청했지만 사양하겠다는 거절을 당했다고 재차 공개했습니다.



그러면서 미군을 주둔시켜 한국을 지켜주고 있는데 왜 돕지 않느냐고 반문하며, 바이든 행정부에서 되돌린 방위비 분담금 문제를 다시 꺼내 들었습니다.



동맹국이 미국을 돕지 않는다면 전 세계를 돌아다니며 보호할 수 없다고 밝혀 방위비 대폭 증액 압박을 노골화했습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 이승열)