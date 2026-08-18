[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 광복절 연휴 경남지역에 쏟아진 극한호우로 피해가 속출했습니다. 특히 산사태로 거제에서 3명의 사상자가 발생했고 이재민 2백여 명이 이틀째 임시시설에서 지냈습니다.



2. 김민석 민주당 신임 대표와 강훈식 청와대 비서실장이 오늘(18일) 첫 상견례를 갖고 한 목소리로 '당청 원팀'을 강조했습니다. 내일은 이재명 대통령이 당대표 선거 출마자 전원을 초청해 청와대에서 만찬을 함께 할 예정입니다.



3. 트럼프 미국 대통령이 연일 대북 대화 메시지를 내놓은 가운데 중국 왕이 외교부장도 한국 방문을 앞두고 있어 북미 대화에 의미 있는 변화가 있을지 주목됩니다.



4. 트럼프 대통령은 시한이 만료된 이란과의 종전 MOU를 연장할 의향이 없다며 이란은 백기를 들어야 한다고 주장했습니다. 이란과 호르무즈 해협 관리를 협의 중인 동맹국 오만에 대해서는 폭격을 위협했습니다.