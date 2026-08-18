폴리티코 "한국 투자 이행속도에 트럼프 불만…한미훈련 축소 배경"

▲ 도널드 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 연합 군사훈련 축소 지시에는 한국과의 경제 현안에 대한 불만도 반영됐다고 미 정치전문매체 폴리티코가 현지시간 17일 보도했습니다.소식통에 따르면 트럼프 행정부는 한국 정부가 관세 협상에서 합의한 대미 투자 약속 이행에 속도를 내지 않고 있다고 판단하고 있습니다.한국이 약속한 3천500억 달러 가운데 1천500억 달러는 조선업 협력에 배정됐지만 나머지 2천억달러의 구체적인 투자처는 아직 발표되지 않았습니다.한 소식통은 "한국과의 협상이 트럼프 행정부가 예상했던 것보다 느리게 진행되고 있다. 지금까지 본 협상 상대 중 가장 느리다"고 말했습니다.5천500억 달러 규모의 대미 투자를 약속한 일본의 경우 이미 6개 사업을 확정했습니다.미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 빅터 차 한국석좌는 한국이 대미 투자 문제를 일반적인 투자처럼 다루고 있다고 지적했습니다.차 석좌는 "한국은 발표하기 전에 모든 세부 사항을 완벽하게 정리하려는 것 같다"며 "트럼프 행정부에서는 그런 식으로 일이 진행되지 않는다"고 말했습니다.또한 트럼프 행정부는 한국 정부가 쿠팡을 대하는 방식에도 불만을 표시하는 것으로 전해졌습니다.개인정보보호위원회는 지난 6월 쿠팡의 개인정보 유출과 법적 근거 없는 개인정보 수집 등을 이유로 총 6천247억원의 과징금을 부과했습니다.한 소식통은 "트럼프 대통령은 지렛대를 활용하는 것을 좋아한다"며 "지렛대는 실제로 사용할 때 힘을 발휘하는데 트럼프는 그렇게 한다"고 말했습니다.트럼프 대통령이 경제와 안보 문제를 연계하는 성향을 보인다는 것입니다.앞서 트럼프 대통령은 16일 피트 헤그세스 국방장관에게 한미 연합훈련 규모를 대폭 축소하라고 지시했습니다.트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장과 좋은 관계를 유지하고 있다는 점을 이유로 들었고, 한국 정부가 이란 전쟁에 대한 미국의 지원 요청에 응하지 않았다는 점도 거론했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)