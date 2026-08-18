AI에 기업 업무 학습시키려…구글, 파산한 미 항공사 데이터 인수

▲ 구글

구글이 지난 5월 파산한 저가 항공사 스피릿 항공의 사내 데이터를 거액을 주고 인수했습니다.현지시간 17일 뉴욕 남부 연방파산법원에 제출된 문서에 따르면 구글은 지난 14일 진행된 스피릿 항공의 데이터 경매에서 최고가인 1천만 달러(약 141억원)를 써내 최종 낙찰자로 선정됐습니다.경쟁자였던 AI 데이터 전문기업 머코어는 750만 달러를 제시해 예비 낙찰자가 됐습니다.이번 경매를 통해 구글이 사들이는 데이터는 스피릿 항공의 기업 내부 운영·개발 과정에서 축적된 시스템 데이터와 임직원 간 소통 기록입니다.여기에는 약 1억 건의 이메일과 마이크로소프트(MS) 팀즈 등 사내 메신저 대화 내역 5억 건, 사내 문서, 회의 자료, 프로그래밍 코드 3천만 줄도 포함됩니다.다만 고객 정보와 신용카드 결제 정보, 법적 비밀 등은 제외됐습니다.구글은 이 데이터를 인공지능(AI) 모델의 성능 강화 등에 활용할 계획입니다.다만 구글은 개인 식별정보를 외부 기관에 의뢰해 모두 제거한 뒤에야 확보한 데이터에 접근할 수 있습니다.법원은 오는 19일 심리를 열어 스피릿 항공의 이번 자산매각에 대한 최종 승인 여부를 결정할 예정입니다.최근 AI 모델의 발전 방향이 단순 질문·답변을 위한 챗봇에서 인간의 개입 없이 업무를 대신해주는 에이전트로 넘어가면서 기업 내부의 업무 관련 데이터에 대한 수요가 커지고 있습니다.실제 기업에서 업무를 할 때 실무진끼리 소통하거나 협업하는 방식 등을 AI가 학습할 수 있도록 하기 위해서입니다.스피릿 항공은 누적된 채무와 고유가 영향 등으로 지난 5월 파산해 임직원 약 1만7천 명을 해고하고 영업을 전면 중단했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)