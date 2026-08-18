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'타짜4' 변요한 "노재원, 원작 속 박태영에 싱크로율 200%"

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작성 2026.08.18 14:18 조회수
'타짜4' 변요한 "노재원, 원작 속 박태영에 싱크로율 200%"
배우 변요한이 '타자: 벨제붑의 노래'에 출연한 노재원이 원작과 높은 싱크로율을 자랑한다고 자신했다.

18일 오전 서울 용산 CGV에서 열린 영화 '타자: 벨제붑의 노래' 제작보고회에 참석한 변요한은 "2016년에 '타짜1'이 나왔을때 너무 좋아했다. 이후 시리즈들을 쭉 봤다. 1편에 고니, 2편 대길, 3편 일출이 중심인 이야기인데 4편의 경우 완전히 독자적인 이야기"라며 "특히 이번 작품에 노재원 씨가 연기한 박태영은 허영만 화백의 원작 속 캐릭터와 싱크로율 200%라고 생각한다"고 밝혔다.
노재원 (사진=게티이미지코리아)

이에 노재원은 "선배님은 늘 좋은 말씀만 해주신다"고 머쓱해했다. 변요한은 "늘 그렇지는 않다"고 반응했다.

'타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영(변요한), 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영(노재원)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이게 되는 범죄 영화. 허영만 화백이 '타짜' 시리즈 중 가장 애정을 가진 작품으로 알려져 있다.

변요한과 노재원은 극의 핵심 캐릭터인 장재영과 박태영으로 분해 팽팽한 연기 대결을 펼쳤다.

영화는 9월 23일 개봉한다.



<사진 = 백승철 기자> 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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