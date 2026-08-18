日 유명 개그맨 "야스쿠니 참배 공식적으로 해야"…서경덕, '공개 사과' 요구

일본의 중견 개그맨이 방송에서 야스쿠니 신사 참배와 관련해 발언으로 논란의 중심에 선 가운데, 서경덕 성신여대 교수가 이를 공개적으로 비판하고 나섰다.



일본 매체 닛칸스포츠에 따르면 오타 히카리는 지난 16일 TBS 계열 '선데이 자포'에 출연해 "개인적으로는 총리가 공식 참배를 할 수 있는 게 이상적이라고 생각한다"고 말했다.



앞서 다카이치 사나에 총리는 지난 15일 종전기념일에 도쿄 구단시타 일본 무도관에서 열린 전국전몰자추도식에 참석했지만, 야스쿠니 신사에는 참배하지 않고 무도관 주차장에서 신사 방향을 향해 요배하는 데 그쳤다. 이와 관련해 오타 히카리는 "총리 입장에서는 지금 시점에 주변국인 중국·한국과의 관계를 미묘하게 만들어서는 안 된다는 부분이 있다. 국제 정세를 보고 가지 않은 것은 다카이치 총리의 하나의 정치적 판단"이라고 언급했다.



이어 야스쿠니 신사에 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 점을 두고는 "도쿄재판이란 승자가 심판한 재판이기 때문에 전승국과 패전국 간의 비대칭적인 취급이 있다고 본다."면서 "A급 전범으로 지목된 사람들만이 전쟁의 가해자인가 하면, 원폭을 투하한 쪽도 전쟁범죄라고 개인적으로는 생각한다. 본래는 일본도 미국과 마찬가지로 영령을 추도하는 것이 가능해야 한다."고 말했다.



이에 대해서 서경덕 교수는 "일본에 거주하는 누리꾼이 제보를 해 줬다. 확인해 보니 일본 매체에서도 다뤄 논란이 일고 있었다."면서 "전승국 책임을 강조하면서 일본의 전쟁 침략과 식민 지배 책임을 회피하려는 전형적인 꼼수 발언"이라고 지적했다.



이어 "모든 일본 사람들의 의견은 아니겠지만 인기 TV 프로그램에서 유명 개그맨의 이런 발언은 여론을 호도할 수 있다"고 우려하며 "오타 히카리는 이번 발언에 대한 공개 사과를 해야만 한다. 다시는 이런 일이 재발하지 않아야 할 것"이라고 강조했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)